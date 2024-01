Noch lange nicht gleichberechtigt

Es gibt zwar inzwischen mehr Chefinnen in großen deutschen Unternehmen, aber von Parität kann noch lange keine Rede sein. Das liegt auch daran, dass der Staat an wesentlicher Stelle seit Jahren versagt.

Zahlen lügen nicht. Und die Zahlen sagen, dass sich in den Führungsetagen der deutschen Aktiengesellschaften zwar etwas bewegt, aber so viele Chefinnen wie Chefs gibt es deshalb noch lange nicht.

Dafür gibt es mehrere Gründe: Männer-Bastionen werden – trotz Quoten – noch immer zu langsam geschliffen. Die alten Vorurteile, Frauen könnten nicht führen, sind dabei besonders schwer kaputt zu kriegen. Schlimm genug.

Noch längst nicht erreicht, was selbstverständlich sein sollte

Schlimmer aber ist, dass der Staat dort noch immer versagt, wo er für die Gleichberechtigung grundlegend etwas erreichen könnte. Nach all den Jahren ist die Kinderbetreuung in diesem Land noch immer so defizitär organisiert, dass junge Eltern Job und Nachwuchs viel zu selten so unter einen Hut bringen, wie sie das gerne würden. Damit eben beide Karriere machen können, wenn sie wollen. Viele Unternehmen dürfen sich hier genauso angesprochen fühlen. Zwar hat sich im Bewusstsein vieler in den vergangenen Jahren etwas getan, aber noch längst ist nicht erreicht, was selbstverständlich sein sollte.

Wenn Einsicht nicht hilft, dann sorgt vielleicht der Fachkräftemangel für mehr Zug. Die Notwendigkeit, Frauen in Teilzeit künftig beste Bedingungen zu bieten, damit sie flexibler und mehr arbeiten können, wird dramatisch steigen.

