Nur Mut zum Wechsel: Nun schlägt die Stunde der Quereinsteiger

In Deutschland fehlt es in vielen Branchen an Personal. Wer sich in einem neuen Beruf ausprobieren möchte, hat dazu mehr denn je die Gelegenheit.

Die Zeiten gleichförmiger Berufslaufbahnen sind schon lange vorbei. Bei dem Betrieb in Rente gehen, bei dem man auch gelernt hat? Kommt noch vor, sicher, wird aber seltener. Dafür gibt es verschiedene Gründe: Der vom immer gravierender werdenden Fachkräftemangel dominierte Arbeitnehmermarkt sorgt dafür, dass (vor allem jüngere) Angestellte immer selbstverständlicher dahin wechseln, wo der Job mehr bietet: mehr Gehalt, mehr Freizeit, mehr Sinn. Wer sich in seinem Beruf nicht mehr wohlfühlt oder einfach neue Herausforderungen sucht, hat heutzutage mehr Chancen denn je. Gutes Personal wird für Unternehmen teurer Lebenslanges Um- und Weiterlernen ist ein Wert an sich. Wer dazu bereit ist, findet in Deutschland derzeit besonders viele Möglichkeiten. Auch und gerade als Quereinsteiger. Wo etwa – nur ein Beispiel – wären Bayerns Schulen ohne sie? Wenn sich der Mut - und den braucht es noch immer - der Branchenwechsler weiter herumspricht, regt das Unzufriedene oder Neugierige an. Die Zahl derjenigen, die ins Risiko gehen wollen, dürfte weiter steigen. Für die Unternehmen dieses Landes bleibt die neue Mobilität in den nächsten Jahren eine erhebliche (finanzielle) Herausforderung. Gutes Personal wird teurer.



