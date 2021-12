Ob Chefin oder Chef: Wer die Bundesbank führt, muss mutig sein

Nach dem Rücktritt von Jens Weidmann als Bundesbank-Chef wird die Nachfolge-Frage geklärt. Deutschland muss seine Interessen konsequent vertreten.

Die Europäische Zentralbank ist nicht in erster Linie ein Instrument zur Finanzierung von Schuldenländern wie Italien. Ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, Preisstabilität zu gewährleisten und den Euro zu stärken. Die europäische Notenbank sollte also nicht indirekt Staatsfinanzierung und daher letztlich Politik betreiben.

Das bedarf eigentlich keiner Diskussion und ist in den EZB-Statuten angelegt. Doch leider hält sich die Mehrheit der Verantwortlichen der Notenbank nicht an die eisernen Regeln. Seit der Finanzmarkt- und Eurokrise betrachtet es die EZB mit absurd hohen Anleihekauf-Programmen und Minuszinsen als ihre vorrangige Aufgabe, chronisch defizitäre Länder wie Italien durch günstige Finanzierungsmöglichkeiten vor dem Kollaps zu bewahren. Mit solch einstigen Not- und inzwischen inakzeptablen Dauermaßnahmen hat der frühere EZB-Chef Mario Draghi sein Mandat überschritten. Dessen Nachfolgerin Christine Lagarde knüpft daran nahtlos an, ohne auch nur das geringste Maß an schlechtem Gewissen erkennen zu lassen.

Die Auslöschung des Zinses ist ein eklatanter Missstand

Weil das so ist, muss die neue Bundesbankpräsidentin oder der neue Bundesbankpräsident, wie das Jens Weidmann getan hat, Stachel im Fleisch einer fatalen EZB-Gewohnheit sein. Als sich die Deutschen von der Bundesbank in ihrer Rolle als nationale Zentralbank verabschieden mussten, wurde ihnen hoch und heilig versprochen, die Tugenden der lieb gewordenen Geldfestung hätten auch unter europäischer Regie Bestand. Das Versprechen wurde nur zum Teil gehalten. Die Auslöschung des Zinses ist ein eklatanter Missstand.

Deutschland darf auch unter einem SPD-Kanzler Scholz nicht müde werden, das anzuprangern.

