Premium Aerotec: Airbus muss jetzt zurück auf Los

Plus Jetzt muss Airbus Premium Aerotec und damit auch die Werke in Augsburg und Varel selbst sanieren. Die Verkaufspläne sind endgültig gescheitert.

Airbus ist zu viele Schleifen für ein Ergebnis geflogen, das der Konzern vor einem Jahr hätte erzielen können: Schon damals haben Betriebsrat und Gewerkschaft dem Luftfahrt-Riesen einen fairen Deal angeboten, um die Werke in Augsburg und im friesischen Varel auf der Gewinnerseite fliegen zu lassen. Das Erfolgsprinzip lautet: Einfachere Arbeit geht raus, wird also an kostengünstigere Standorte im Ausland verlagert, dafür bekommen die Werke aufwendigere Arbeit.

