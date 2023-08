Rente mit Rendite: Schweden macht es vor

Hohe Kosten, geringe Erträge: Die Riester-Rente muss dringend reformiert oder ersetzt werden. Den wichtigsten Schritt aber scheut die Ampelkoalition.

Auch Politiker machen Fehler – das ist nur allzu menschlich und kein Grund, sie gleich der Unfähigkeit zu zeihen. Problematisch aber wird es, wenn Politiker den gleichen Fehler zweimal machen.

Beim Start der Riester-Rente vor mehr als 20 Jahren hat die damalige rot-grüne Bundesregierung die staatlich geförderte Zusatzvorsorge nicht verpflichtend eingeführt, sondern auf freiwilliger Basis. Im Bemühen, nur ja nichts ungeregelt zu lassen, waren die Anlagevorschriften für Banken, Versicherungen und Bausparkassen überdies so streng formuliert, dass die Kosten dafür die Renditen häufig aufgefressen haben. Die Finanzwirtschaft hat daran über Provisionen und Transaktionsgebühren prächtig verdient – viele Riester-Sparer aber, die nun ins Rentenalter kommen, ärgern sich zu Recht über die niedrigen Renten, die sie aus ihren Verträgen zu erwarten haben.

Als Sozialminister erfand Walter Riester (SPD) die staatlich geförderte private Altersvorsorge, die später nach ihm benannt wurde. Foto: Marijan Murat, dpa (Archivbild)

Altersvorsorge: Verbraucherschützer und Ökonomen schlagen Alarm

Dass es so nicht weitergehen kann, war auch den Ampelparteien klar, die in ihrem Koalitionsvertrag eine Reform der privaten Altersvorsorge vereinbart haben. Schließlich wird die gesetzliche Rente bei den wenigsten Versicherten den gewohnten Lebensstandard im Alter sichern können. Die ersten Vorschläge, die eine von der Koalition eingesetzte Kommission jetzt erarbeitet hat, folgen jedoch dem gleichen Muster wie damals, wenn auch nicht mehr ganz so dirigistisch. So üben sie weder einen sanften Zwang auf Beschäftigte aus, sich auch privat abzusichern, noch helfen sie dabei, den Dschungel an komplizierten, teuren Angeboten zu lichten. Kein Wunder also, dass Verbraucherschützer und namhafte Ökonomen Alarm schlagen. Je schlechter die private Zusatzvorsorge angenommen wird, umso mehr Menschen sind später im Alter von Armut bedroht – mit teuren Folgen für den Steuerzahler.

Dabei liegt die Blaupause für eine Reform längst auf dem Tisch. In Schweden hat ein staatlicher Vorsorgefonds mit geringen Kosten und einem breiten Portfolio an Aktien die Gelder seiner Versicherten deutlich besser angelegt als die deutsche Finanzindustrie die Gelder der Riester-Sparer. Eine Modellrechnung der Organisation Finanzwende zeigt: Bei einer Einzahlung von 100 Euro im Monat hat ein Schwede heute nach 30 Jahren bei einer fiktiven Verzinsung von fünf Prozent 16.600 Euro mehr auf seinem Vorsorgekonto als ein vergleichbarer Deutscher. Ähnlich gut wirtschaftet ein staatlicher Fonds in Großbritannien. In Deutschland dagegen ist die Macht der Finanzlobby größer als der Gestaltungswille der Politik. Sie verteidigt erfolgreich ihre Pfründe – und keine der drei Ampelparteien hält dagegen.

Auch in Schweden hat jeder Kunde die Wahl

Natürlich sollen Banken und Versicherungen nicht unentgeltlich arbeiten, doch jeder Euro, der bei ihnen landet, fehlt Riester-Sparern am Ende für ihre Renten – je nach Vertrag bis zu 25 Prozent der Einzahlungen. Entsprechend kostenbewusst und transparent müssen Anlagen für die Altersvorsorge also gestrickt sein. Einen Staatsfonds nach schwedischem Vorbild aufzulegen, bedeutet nicht, die private Vorsorge zu verstaatlichen. Auch in Schweden können Beschäftigte frei wählen – zwischen dem allgemeinen Vorsorgefonds und den Produkten am freien Markt. Wer sich jedoch nicht entscheiden kann oder will, landet automatisch im Fonds des Staates. So ist sichergestellt, dass jeder Versicherte im Alter neben der schmalen Grund- und der Betriebsrente eine dritte, kapitalgedeckte Rente hat, die anders als in Deutschland in der Ansparphase nicht bezuschusst wird, im Alter aber trotzdem ergiebiger ist. Und darauf kommt es vor allem an.

