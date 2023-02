Studierende sind keine Bürger zweiter Klasse

Nach monatelangem Warten soll die Einmalzuwendung an Studierende Mitte März ausgezahlt werden. Ein Tropfen auf den heißen Stein, denn die Probleme sitzen tiefer.

„Gravierend“ beschreibt die finanzielle Lage vieler Studierender nur unzureichend. Mieten, die seit Jahren steigen und Nebenjobverluste wegen Corona verschärften die prekäre Situation. So waren Studierende bereits vor der Energiekrise und Inflationsraten im zweistelligen Bereich stärker armutsgefährdet als große Teile der Bevölkerung. Und dennoch wurde kaum eine gesellschaftliche Gruppe in den Krisenzeiten so sehr im Stich gelassen.

Maßnahmen der Entlastungspakete halfen nur teilweise – oder lassen immer noch auf sich warten. Eine vermeintliche einfache 200-Euro-Direktzahlung, die im September 2022 angekündigt wurde, wird erst Mitte März 2023 ausgezahlt. Auch die zuvor verabschiedete BAföG-Reform blieb weit hinter den Erwartungen und Forderungen zahlreicher Expertinnen und Experten zurück.

BAföG hat Ziel eindeutig verfehlt

Eine staatliche Unterstützung, von der nur elf Prozent aller Studierenden profitieren, die unterhalb des Grundbedarfs beim Bürgergeld liegt und bei der weniger Wohngeld gezahlt wird, als es das Unterhaltsrecht empfiehlt, hat ihr Ziel eindeutig verfehlt. Hier muss die Politik nachbessern – denn Studierende sind keine Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse.

