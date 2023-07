Um's Geld muss man sich kümmern!

Die Zinsen für Tagesgeldkonten bewegen sich, seit die EZB an der Zinsschraube gedreht hat. Es könnte aber schneller gehen, denn die Inflation bleibt hoch.

Viele Geldhäuser profitieren gerade offensichtlich von der menschlichen Trägheit. Handyverträge kündigen, zu wenig genutzte Streaming-Abos abbestellen, sich eine neue Bank des Vertrauens suchen oder zumindest Teile des sauer Ersparten bei der Konkurrenz mit den besseren Konditionen arbeiten lassen - viele lassen das aus Bequemlichkeit. Das ist nachvollziehbar, aber hilft dem Portemonnaie nicht.

Ein tatsächlicher Wechsel der Hausbank will natürlich gut überlegt sein. Aber in Zeiten hoher und wohl noch anhaltend hoher Inflation macht es für die Verbraucher Sinn, sich , sich gründlicher umzusehen und eine Veränderung zumindest in Erwägung zu ziehen. Gerade weil der Realzins immer noch negativ ist, machen ein paar hundert Euro mehr oder weniger schon einen Unterschied.

Die Inflation: ein "gieriges Biest"

Zu prüfen, ob es für das Tages- oder Festgeld nicht auch eine ertragreichere Alternative gibt, kann daher sehr sinnvoll sein. Sicher wird der Markt dafür sorgen, dass die Banken, die da einen gewissen Nachholbedarf haben, nachziehen. Die entscheidende Frage ist aber: wann? Der Bundesbankpräsident Joachim Nagel hat die Inflation kürzlich zurecht als ein "gieriges Biest" bezeichnet. Warum also sollte man es unnötig füttern?

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch