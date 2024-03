Verpackt wird fast alles – reicht die neue EU-Verordnung weit genug?

In der neuen Verpackungsverordnung der Europäischen Union wimmelt es nur so von Sonderwünschen der Länder. Der Umwelt nutzt das nicht.

Der Aufschrei war groß in der Bundesrepublik, als es dem Schokoladen-Osterhasen an sein Glöckchen zu gehen drohte. Und in Frankreich warnten sie schon vor einer neu aufgelegten Revolution, sollte der Camembert nicht mehr in der traditionellen Holzschachtel verkauft werden dürfen. So ließen sich aus jedem Mitgliedstaat Geschichten der Empörung erzählen.

Ausnahmen verwässern die geplante EU-Verpackungsverordnung

Mit Blick auf die heimische Wirtschaft, den besonderen Geschmack oder lieb gewonnene Traditionen pochten die EU-Länder auf ihre Sonderwünsche – und deshalb wimmelt es in der geplanten Verpackungsverordnung auch nur so von Ausnahmen. Ja, das Gesetz sieht weiterhin in fast jedem Wirtschaftszweig teils massive Änderungen vor. Doch das hätte nicht der Grund sein dürfen, es auf eine Weise zu verwässern, dass man sich am Ende fragt, wie die ursprünglichen Ziele noch erreicht werden sollen. Ob es um die Kaffeesahne, die Weinflasche oder die Pizzaschachtel geht: Die Menschen werden die Verordnung in ihrem Alltag spüren, immerhin wird so ziemlich alles verpackt, was verkauft wird. Und natürlich werden die neuen Regeln dafür sorgen, dass weniger Müll hergestellt wird und dass künftig mehr Produkte wiederverwendbar oder recycelbar sind. Aber die Verordnung reicht angesichts der Herausforderung nicht weit genug.

