VW-Chef Diess muss vom Provokateur zum Charmeur werden

Der Volkswagen-Chef sollte sich ändern, um den Job auf Dauer behalten zu können. Sein Sündenregister ist viel zu lang.

Das Sündenregister des Herbert Diess ist so lang, dass es andere Top-Manager längst den Job gekostet hätte. So rief er VW-Spitzenleuten einst zu: „Ebit macht frei!“ Der Spruch erinnert fatal an den Nationalsozialismus, stand „Arbeit macht frei“ doch über dem Eingangstor des Konzentrationslagers Auschwitz.

Herbert Diess darf auf Bewährung weitermachen

Fehlleistung folgte auf Fehlleistung. Diess hat ein Kommunikationsproblem: Wie kann man den Betriebsrat in einer Aufsichtsratssitzung aus dem Nichts heraus mit Planspielen über den Abbau von bis zu 35.000 Jobs vor den Kopf stoßen?

Und wie taktlos ist es gegenüber den eigenen Leuten, immer wieder Tesla und dessen bizarren Chef Musk zu hofieren? Dass sein Stuhl gewackelt hat, sollte den VW-Chef nicht verwundern. Dass er unter der Auflage, Kompetenzen abzugeben, auf Bewährung weitermachen darf, verdankt er einem Gnadenakt der VW-Eignerfamilien Porsche und Piëch. Dabei lotsen sie schon neue Kräfte ins Top-Management, die Diess einst ersetzen könnten. Er muss also auf der Hut sein und rasch vom Dauer-Provokateur zum Dauer-Charmeur umschulen.

Lesen Sie dazu auch