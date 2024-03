Warum wird über ungleiche Bezahlung immer noch diskutiert?

Immer noch werden Frauen schlechter bezahlt als Männer. Ernsthaft? Sollte das Thema nicht langsam durch sein?

Wer weniger arbeitet, verdient weniger Geld, das ist logisch. Aber wer das Gleiche leistet, hat auch das gleiche Gehalt verdient. Wie kann es also sein, dass wir bei Frauen immer noch darüber diskutieren?

Heuer markiert der 6. März den Equal Pay Day. Vom 1. Januar bis heute haben Frauen – bildlich gesprochen – umsonst gearbeitet. Sobald es um gleichberechtigte Bezahlung geht, fällt das Stichwort "Gender Pay Gap", also die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen. Anstatt aber über die Ursachen und Auswirkungen zu sprechen, arbeiten Kritiker sich an dem Begriff ab.

Gleich qualifizierte Frauen sollten das Gleiche verdienen wie ihre Kollegen

Kritikpunkt ist dann etwa die Berechnungsgrundlage, oder es fällt das obligatorische: "Den Beruf haben sich die Frauen doch selbst ausgesucht". Diese Argumente verkennen, dass es bei dem Gender Pay Gap nicht nur um den Lohn geht. Sondern er soll darauf aufmerksam machen, dass Frauen im Zweifel diejenigen sind, die bei der Karriere zurückstecken.

Stattdessen wäre es also besser, diesen Missstand anzuerkennen und gemeinsam nach Lösungen zu suchen. Schließlich gibt es genug Ideen, um gegen eine Ungleichbehandlung vorzugehen, Stichwort flexible Arbeitszeiten oder transparente Gehälter. Warum ist es also so schwer? Gleich qualifizierte Frauen sollten das Gleiche verdienen wie ihre Kollegen.

