Wie Putin einen Wirtschafts-Krieg gegen Deutschland führt

Wladimir Putin bei der Ehre zu packen, ist ein aussichtsloses Unterfangen. Der Autokrat lässt alle Versuche, ihn mit den Mitteln des Anstands in Bedrängnis zu bringen, an sich abprallen. Selbst als der begeisterte Judo-Kämpfer vom Weltverband der Sportart als Ehrenpräsident abgesetzt wurde, zeigte er keine Reue. Denn der Ehrbegriff des Russen ist von nationalistisch-machoartiger Natur geprägt. Humanistisch-westliche Moralvorstellungen, gespeist aus dem Geist der Aufklärung, sind ihm fremd.

Für Putin ist Krieg die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Dabei führt er eine hybride Auseinandersetzung, einerseits mit Waffen, andererseits mit ökonomischen Methoden. Während der Präsident die Ukraine beschießen lässt, bekämpft er den Westen mit wirtschaftlichen Techniken. Das ist Krieg 4.0. Dabei fing der Konflikt längst an, ehe Russland die Ukraine attackiert hat. In Vorbereitung auf den Einmarsch traf Deutschland-Kenner und Psycho-Krieger Putin unser Land dort, wo es am verwundbarsten ist, nämlich auf dem Feld der Wirtschaft. Russland gelang es eiskalt, den Anteil von Gas-Lieferungen nach Deutschland nach der Annexion der Krim im Jahr 2014 deutlich von rund 35 auf in der Spitze etwa 55 Prozent zu steigern. Putin weiß, wie stark die deutsche Industrie auf das einst vergleichbar günstige Gas angewiesen ist. Schließlich fußt ein Teil unseres Wohlstands darauf, mit Energie Produkte herzustellen und zu exportieren.

Kriegstreiber Putin trifft unseren Lebensnerv

Der Kriegstreiber will den Lebensnerv deutschen Wohlstands treffen. So reagiert der Schmerzensbringer auf die EU-Sanktionen mit seiner ökonomischen Super-Waffe, dem Gas. Nachdem Putin Deutschland davon süchtig gemacht hat, spielt er mit der Abhängigkeit des Landes von der Droge. Indem der Kreml-Zocker die Menge verknappt, treibt er den Gaspreis hoch, was die Inflation anheizt. Putins fiese Mehrkomponenten-Waffe zieht einen größeren Kollateralschaden nach sich: Weil er mit den Ängsten der Menschen jongliert und im Winter kein russisches Gas fließen könnte, sät der Tyrann Verunsicherung. In der modernen ökonomisch-psychologischen Kriegstechnik ist der Russe ein perfider Meister. Denn aus Angst vor weiter massiv steigenden Energiepreisen geben Verbraucherinnen und Verbraucher während der Corona-Zeit zurückgelegtes Geld nur zögerlich aus. Der Einzelhandel spürt das schon.

Deutschland befindet sich auf dem Weg in die Rezession. Putins Hand reicht bis in Modegeschäfte und Möbelhäuser. Nun rächt es sich, dass die Bundesrepublik mit Angela Merkel an der Spitze nach der Eroberung der Krim glaubte, Putin mit Diplomatie beizukommen und ihm noch mehr Gas abzukaufen, statt die Energiewende beherzter voranzutreiben. Dass der Russe Staaten wie Deutschland ökonomisch bedrohen kann, ist das Resultat einer naiven Politik der früheren Kanzlerin, die den Wünschen der heimischen Industrie nach günstiger russischer Energie Rechnung trug.

Ex-Kanzlerin Merkel macht es sich zu leicht

Dass Merkel bis heute auf dem Standpunkt steht, sie habe alles bei Putin versucht, sei gescheitert und müsse sich daher nicht entschuldigen, ist ärgerlich. Länder wie Deutschland haben den Machthaber unnötig stark gemacht. Heute lügt er ihnen, wie Wirtschaftsminister Robert Habeck anmerkt, ins Gesicht. Doch gegen den kalten Kreml-Krieger helfen Sparsamkeit und Solidarität – zwei Top-Anti-Putin-Waffen. Den trefflichsten Energie-Einspar-Marschbefehl hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann ausgegeben: „Aus vielen Peanuts wird eine große Nuss. Also zwei statt zehn Minuten duschen.“ Jeder kann unter der Brause Putin die Stirn bieten.

