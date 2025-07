Die Steuerlast ist absurd hoch

Angesichts der Berechnungen des Steuerzahlerbundes zum Steuerzahlergedenktag werden Musikinteressierte an den Rapper „50 Cent“ erinnert. Diese Summe bleibt in etwa von jedem Euro übrig, den die arbeitende Bevölkerung täglich erwirtschaftet. Der Rest geht an den Staat. Der Vergleich mit dem US-Musiker ist insofern nicht ganz abwegig, weil der einen Song mit dem Titel „Get Rich or Die Tryin‘’“ veröffentlich hat. „Werde reich oder stirb bei dem Versuch“, heißt das übersetzt und dieser Titel gibt die verzweifelte Lage der Bundesregierung gut wieder.

Sagenhafte 850 Milliarden Euro neue Schulden macht die Bundesregierung im Haushaltsjahr 2025. Deutschland liege damit, versucht Schwarz-Rot zu beruhigen, weit unter dem europäischen Schnitt. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Denn die Kredite müssen bedient werden, die prognostizierte Zinslast von unfassbaren 61 Milliarden Euro ab 2029 wird kommenden Generationen wie ein Mühlstein um den Hals hängen und jede finanzielle Bewegungsfreiheit auf ein Minimum oder gar komplett einschränken. Außerdem muss die Schuldenlast von Bürgerinnen und Bürgern geschultert werden, die jetzt schon unter weiter überdurchschnittlichen Abgaben leiden.

Denn der Steuerzahlergedenktag zeigt nicht nur auf, wie absurd hoch die individuelle Steuerlast ist. Er weist auch nach, dass Deutschland damit innerhalb der Organisation für wirtschaftliche Zusammen­arbeit und Entwick­lung (OECD) einen unrühmlichen Spitzenplatz unter den Industrienationen belegt.

Steuern in Deutschland: Der Rotstift rotiert

Auf die überdurchschnittlich hoch belasteten Steuerzahler und Steuerzahlerinnen kommen nicht nur die weiteren Zinslasten zu. Um überhaupt klarzukommen, muss massiv gespart werden. Manch Zuschuss für den Sprachkurs oder den Gesangsverein wird noch dem Rotstift zum Opfer fallen – fallen solche Hilfen weg, steigt die finanzielle Belastung vor allem für kleine und mittlere Einkommen weiter.

Deutschland wird nur reicher werden (und nicht an dem Versuch zugrunde gehen), wenn Union und SPD über die riesige Neuverschuldung hinaus weitermachen und die arbeitende Bevölkerung wie vom Steuerzahlerbund gefordert steuerlich entlasten. Leistung muss sich wieder lohnen – das ist wie die Senkung der Stromsteuer oder die Abschaffung der kalten Progression bisher nur ein leeres Versprechen. Es muss schnell und vor allem zuverlässig eingelöst werden. Anderenfalls können Union und SPD ihre Hoffnung begraben, dass die Menschen verloren gegangenes Vertrauen in die Politik zurückgewinnen.