Konjunktur

vor 18 Min.

Die Rezession erreicht den Standort Schwaben

Plus Die Bauwirtschaft bricht ein, Handwerk und Industrie verzeichnen weniger Aufträge. Aus der Wirtschaft in unserer Region mehren sich die Krisenzeichen. Was kann den Befreiungsschlag bringen?

Von Michael Kerler

Geht es um die wirtschaftliche Zukunft, sparen regionale Wirtschaftsvertreter derzeit nicht mit deutlichen, ja markigen Worten. Ihre Nachrichten sind beunruhigend. "Die bayerisch-schwäbische Wirtschaft ist auf Talfahrt", sagt Marc Lucassen, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Schwaben. "Alarmierende Zeichen" meldet auch das schwäbische Handwerk und ist vor allem mit Blick auf das kommende Jahr skeptisch. "Der Wirtschaftsstandort Schwaben ist in Gefahr", warnt sogar die Bezirksgruppe der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Bewusst wollen die Verbände damit auch Druck für Veränderungen aufbauen. Doch zum Teil befürchten sie, von der Politik nicht ausreichend gehört zu werden.

Die Industrie- und Handelskammer Schwaben befragt zweimal im Jahr ihre Betriebe über die aktuelle wirtschaftliche Lage und über ihre Geschäftserwartungen. Beide Daten werden in einer Zahl, dem Konjunkturindex, gebündelt. Er ist ein Fieberthermometer für die Lage, in der Unternehmen stecken. Rund 750 Betriebe aus Produktion, Handel und Dienstleistungen haben geantwortet. Und nach dem Corona-Einbruch und dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs sieht es abermals nicht gut aus.

