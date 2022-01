Droht eine Krise durch Omikron? Wirtschaft blickt sorgenvoll auf China

Plus Niemand weiß derzeit, wie schlimm die Virusvariante Omikron das Reich der Mitte heimsucht. Die bayerischen und schwäbischen Unternehmen haben viel zu verlieren.

Die Welt blickt in diesen Tagen nach China. Wegen der Olympischen Spiele. Und wegen Corona, wegen Omikron. Die Weltwirtschaftsgroßmacht ist bisher vergleichsweise sehr gut durch die Pandemie gekommen. Aber die sich ausbreitende Virusvariante könnte wirtschaftliche Verheerungen nach sich ziehen, deren Ausmaße ziemlich unschön wären. Ökonomen warnen schon länger davor.