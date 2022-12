Konjunktur

06:03 Uhr

Eine Branche schlägt Alarm: Auto-Zulieferer rasen auf eine Kosten-Wand zu

In der Autoindustrie fahren die Hersteller gerade die Gewinne ein, die Zulieferer haben es oft weit schwerer.

Plus Die Autohersteller schreiben hohe Gewinne. Dies ist aber nur eine Seite: Die Zulieferer-Branche sieht sich unter Druck, in unserer Region sind bereits Betriebe insolvent.

Von Michael Kerler, Stefan Küpper Artikel anhören Shape

Auf den ersten Blick scheint die Welt in der deutschen Autoindustrie in bester Ordnung zu sein. Die großen Autobauer fahren satte Gewinne ein. Mercedes-Benz als Nummer eins verdiente im dritten Quartal zum Beispiel 5,2 Milliarden Euro, VW kommt auf 4,3 Milliarden, bei BMW sind es immer noch 3,7 Milliarden. Das zeigten kürzlich Daten der Unternehmensberatung EY. Die Zahl der zugelassenen Neuwagen im November liegt satte 31 Prozent höher als vor einem Jahr. Doch das Bild könnte täuschen. Denn die Autohersteller sind nur ein Teil der Auto-Welt. Genauso bedeutend ist die große Zahl an Zuliefer-Betrieben, die Teile für die Fahrzeuge herstellen. Und diese warnen, mit dem Rücken zur Wand zu stehen.

