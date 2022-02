Konjunktur

11:27 Uhr

Es knirscht in der schwäbischen Wirtschaft: "Stimmung besser als die Lage"

Plus Corona lähmt Schwabens Wirtschaft weiter, berichten IHK und die Metall- und Elektroarbeitgeber. Die Produktion hinkt hinterher, explodierende Energiepreise fressen die Gewinne auf.

Wenn nicht am Ende doch noch die Omikron-Welle den Betrieb einholt. Das ist aktuell das Horrorszenario für Jürgen Weiss, Geschäftsführer des Unternehmens Weiss Kunststoffverarbeitung in Illertissen: Fallen zu viele Beschäftigte durch Krankheit gleichzeitig aus, wäre am Ende eine ganze Schicht nicht aufrechtzuerhalten oder der Versand wäre bedroht.

