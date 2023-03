Kein Schub und jetzt auch noch Bankenwackeln – so mau läuft die Wirtschaft

Der Bau bricht ein, die Zinsen gehen hoch, die Inflation frisst Kaufkraft. Wo liegen die Probleme? Was heißt das für die Arbeitsplätze? Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Nach der Pandemie kam der Krieg. In diesem kurzen Satz steckt alles drin, warum die deutsche Wirtschaft auf der Stelle tritt. Die kräftige Erholung nach Corona ist wieder verschoben. Zu den äußeren Faktoren wie Energiepreise und Zentralbankpolitik kommen hausgemachte Hemmnisse dazu. Ein Überblick:

Wird die Wirtschaft in diesem Jahr zulegen?

Die Ökonomen aller Couleur sind sich darin einig, dass die Wirtschaft im Winterhalbjahr in einem leichten Abschwung steckt und erst im Sommer wieder zulegen wird. Die Schätzungen für 2023 reichen von einem kleinen Minus (-0,5 Prozent Landesbank Baden-Württemberg), über eine Stagnation (ifo-Institut, Commerzbank) bis hin zu einem leichten Wachstum (0,4 Prozent Institut für Wirtschaftsforschung Halle). Wenn die Wirtschaftsweisen an diesem Mittwoch ihre neue Prognose vorlegen, dürften sie in diesem Bereich landen. Die Bundesregierung rechnet mit einem Mini-Zuwachs von 0,2 Prozent. Sollte sich aus dem beinahe Crash der schweizerischen Großbank Credit Suisse doch noch eine Finanzkrise entwickeln, rutschte die Wirtschaft in den Abschwung.

Was heißt das für die Arbeitsplätze?

Der Arbeitsmarkt hat sich weitgehend von der Konjunktur entkoppelt. Der Grund dafür ist die Alterung der Gesellschaft. Deshalb sorgen auch konjunkturelle Flauten nicht mehr dafür, dass die Arbeitslosigkeit deutlich steigt. Bei Unternehmen und Staat sind fast zwei Millionen Stellen unbesetzt. Die Bundesregierung geht davon aus, dass die Arbeitslosenquote im Jahresschnitt minimal von 5,3 auf 5,4 Prozent im Vergleich zu 2022 ansteigt. Gleichzeitig werden Firmen und Behörden in Summe weiter Personal aufbauen.

Welche äußeren Faktoren bremsen die Wirtschaft in Deutschland?

Es ist vor allem die Inflation und ihre Bekämpfung, die die Konjunktur belasten. Die wichtigen Notenbanken erhöhen die Leitzinsen und machen damit Kredite teurer. Für Unternehmen wird es teurer, sich neue Maschinen zu kaufen oder eine Werkhalle zu bauen. Für Häuslebauer wird es (noch) teurer, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Im Januar sank zum Beispiel die Zahl der Baugenehmigungen um ein Viertel, knapp 15 Prozent der Baufirmen berichten von stornierten Aufträgen. Die Bauindustrie ist das schlagende Beispiel, doch die Zinswende bremst auch andere Branchen. Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen weist noch auf einen anderen Effekt hin, der Deutschland al Exportwirtschaft härter trifft: Hohe Zinsen bremsen nicht nur hierzulande die Unternehmen, sie bremsen auch die Nachfrage nach deutschen Gütern in anderen Ländern.

Welche hausgemachten Probleme schwächen die deutsche Wirtschaft?

Die deutsche Gesellschaft altert und in den vergangenen Jahrzehnten ist es nicht gelungen, Deutschland attraktiv für ausländische Fachkräfte zu machen. Stattdessen hat es eine Zuwanderung in die Sozialsysteme gegeben. Neben fehlenden Arbeitskräften lähmt die deutsche Bürokratie den Unternehmergeist. Die Behörden hängen am Papier, digital und online geht wenig und die Vorschriften nehmen weiter zu. „Was wir jetzt brauchen, ist eine verantwortungsvolle, international konkurrenzfähige Standortpolitik in allen Bereichen, vor allem aber schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht nur für Investitionen in Erneuerbare Energien“, sagte der Präsident des Verbandes der Familienunternehmen, Reinhold von Eben-Worlée, unserer Redaktion. Schon vor Corona sei der Standort Deutschland in vielen Bereichen abgerutscht.

Eine aktuelle internationale Umfrage hat beispielsweise ergeben, dass Deutschland für ausländische Akademiker kolossal unattraktiv ist, weil der Staat träge, die Steuern hoch und Wohnungen Mangelware sind. Unter 52 Ländern landet die Bundesrepublik auf dem letzten Rang. Dabei will die Ampel-Regierung eigentlich hunderttausende Fachkräfte hierher holen, um frei werdende Stellen zu besetzen. „Deutschland muss daher mehr leisten, als seine Schranken zu öffnen“, forderte Eben-Worlée. Er sprach sich für niedrige Einkommensteuern und eine bessere Kinderbetreuung aus.