Lichtblick für Deutschland: Maschinenbauer sind noch zuversichtlich

Plus In der größten Industriebranche sollen die 1,35 Millionen Arbeitsplätze gehalten werden. Warum es für sie besser als für die chemische Industrie aussieht.

Wenn derzeit eines in Deutschland Hochkonjunktur hat, sind das dramatische Appelle von Branchenverbänden an die Politik, um auf die Folgen der extrem hohen Energiepreise für Unternehmen zu verweisen. Auch wenn jetzt eine Gaspreis-Bremse kommt, ist die Lage gerade für die chemische Industrie mit mehr als 530.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besonders prekär.