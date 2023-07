Konjunktur

Schwabens Industrie verlagert die Produktion ins Ausland

Plus Die schwäbischen Metall- und Elektrobetriebe blicken skeptischer in die Zukunft. Ein Teil hat bereits seine Produktion in andere Länder verlagert.

Von Michael Kerler

Die schwache Konjunktur in Deutschland trifft inzwischen die heimische Metall- und Elektroindustrie, die einen Großteil der Industriearbeitsplätze stellt. "Wir sehen keine Dynamik, die Erwartungen der Unternehmen sind negativ", sagte Hirohito Imakoji, Chef des Verbandes der Bayerischen Metall- und Elektroindustrie in der Region Allgäu bei der Vorstellung der Sommer-Konjunkturumfrage. Über zwei Drittel der Mitgliedsunternehmen geben an, dass sich die Standortbedingungen in den letzten beiden Jahren verschlechtert haben. Ganze 30,6 Prozent der Betriebe planen, Teile der Wertschöpfung ins Ausland zu verlagern. 19,4 Prozent haben es in den vergangenen 12 Monaten sogar schon getan.

Noch haben die meisten Unternehmen Aufträge in den Büchern. "Da sich die Lieferengpässe allmählich entspannen, werden die bestehenden Aufträge nach und nach abgebaut", schildert Imakoji, Geschäftsführer der Liebherr-Elektronik GmbH aus Lindau, die Situation der schwäbischen Wirtschaft. "Bei den Neuaufträgen fehlt es aber an Dynamik." So bewerten derzeit 40,3 Prozent der Betriebe das aktuelle Inlandsgeschäft als gut, fast 16 Prozent bewerten es aber als schlecht. Ihr Auslandsgeschäft sehen nur noch 32,9 Prozent der Firmen positiv, 16,3 Prozent sind damit unzufrieden.

