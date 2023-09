Konjunktur

vor 34 Min.

So hart trifft der Abschwung die Region

Plus In Deutschland geht wirtschaftlich viel zu wenig. Das haben die führenden Forschungsinstitute erneut bestätigt. Was passieren muss, damit die Konjunktur wieder anspringt.

Von Michael Kerler, Stefan Küpper Artikel anhören Shape

Die deutsche Wirtschaft schrumpft, die führenden Forschungsinstitute haben ihre Prognose gesenkt und gehen von einem Minus von 0,6 Prozent aus. Für 2024 wird zwar immerhin ein Wachstum von 1,3 Prozent erwartet, das aber hebt die Stimmung der bayerischen Wirtschaft auch nicht gerade. Es fehlt an vielem, damit Deutschland und Bayern wieder mehr konjunkturellen Schwung bekommen.

So antwortet etwa Sabine Herold, Geschäftsführerin von Delo Industrie Klebstoffe in Windach am Ammersee, auf die Frage, wie Deutschland auf den Wachstumspfad zurückkommt: „Es gibt fast überall etwas zu tun: von der Energieversorgung und steuerlichen Konkurrenzfähigkeit über Planungsverfahren und wirklichen Bürokratieabbau bis hin zur Modernisierung der Infrastruktur und einfacherer Fachkräfteeinwanderung." Aber, fährt die Top-Managerin im Gespräch mit unserer Redaktion fort, bekanntermaßen habe man kein Erkenntnis-, sondern ein Handlungsproblem. „Deutschland ist einfach viel zu kompliziert und umständlich. Wir müssen auch mal mutig etwas weglassen oder vereinfachen. Meine Befürchtung ist, dass es erst noch deutlich schlechter werden muss, bevor die gesellschaftliche Erkenntnis reift, dass wir wirklich etwas tun müssen, um den breiten Wohlstand in unserem Land zu sichern." Für ihr Unternehmen nimmt sie in Anspruch: „Durch unsere weltweiten Aktivitäten steht Delo gut da, aber um Deutschland mache ich mir Sorgen." Und mit Blick auf die Wirtschaftspolitik der Ampel sagt Herold: "Der Abstieg Deutschlands, der während der Großen Koalition begonnen hat, setzt sich unvermindert fort."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen