Voller Ertrag? Solaranlage im März auf Schäden überprüfen

Im Frühling nimmt die Sonneneinstrahlung deutlich zu. Kein Wunder, dass Solaranlagen von März bis September rund 80 Prozent ihres Jahresertrags produzieren. Voraussetzung dafür ist, dass die Module frei von Schmutz, Ablagerungen und Schäden sind und die Anlage einwandfrei funktioniert. Daher ist der Frühling laut Informationsprogramm Zukunft Altbau der ideale Zeitpunkt für einen Check der Solaranlage.

Ertrag vergleichen

Laub, Flechten, Moose und Vogeldreck können die Leistung der Solaranlage verringern. Bei starker Verschmutzung gehen bis zu 15 Prozent der Leistung verloren. Ob die Anlage den vollen Ertrag bringt, können Eigentümer in Eigenregie kontrollieren. Möglich ist dies etwa mit einer App, die Photovoltaikanlage überwacht und den aktuellen Stromertrag anzeigt.

Am besten nimmt man sich Zeit und vergleicht die aktuellen Zahlen mit den Vorjahreswerten. Wichtig dabei ist, dass Vorjahreserträge bei ähnlich intensiver Sonneneinstrahlung entstanden sind. Zudem ist es sinnvoll, lokale Vergleichswerte im Internet zu recherchieren.

Liegen die aktuellen Werte unter den Erträgen aus dem Vorjahr, kann dies ein Hinweis sein, dass die Anlage verschmutzt ist. Größere Abweichungen nach unten können auch bedeuten, dass die Anlage nicht voll funktionstüchtig ist.

Anlage auf die Hochsaison vorbereiten

Bei abweichenden Ertragswerten sollte man nicht selbst auf das Dach klettern, um Schäden zu reparieren oder die Anlage zu reinigen. Stattdessen rät Zukunft Altbau, den Zustand der Anlage dann von Fachleuten überprüfen zu lassen. Auch die Reinigungsarbeiten sollten besser Profis übernehmen.

In der Regel sind Photovoltaikanlagen wartungsarm. Man muss die Anlage also nicht jedes Jahr überprüfen lassen. Fachfirmen bieten meist für die regelmäßige Inspektion Wartungsverträge an - und führen den Check dann in einem vorher vereinbaren Rhythmus durch.

Wenn die Anlage effizient arbeitet, können Eigentümer Geld sparen. Denn Strom vom Hausdach ist laut Zukunft Altbau rund dreimal günstiger als Strom vom Stromversorger.