Ostereier bemalen mit Kindern - so geht's ohne Fingertapser

Bald ist Ostern und Sie wollen gemeinsam mit ihren Kindern Eier bunt bemalen? Mit einer selbstgebauten Mal-Station gelingt es mühelos - ohne, dass die ausgeblasenen Eier dabei zerbrechen oder Fingerabdrücke auf den frischen Kunstwerken landen.

So lassen sich die Ostereier kinderleicht rundherum gleichmäßig bemalen. Mit etwas Glück bleiben so sogar die Finger sauber. Beim Bauen dieser Mal-Station können die Kinder helfen - ein kleines Projekt für die ganze Familie. Die DIY Academy aus Köln erklärt, wie es Schritt für Schritt geht - und welche Materialien Sie dafür brauchen.

Mal-Station für Ostereier - Materialliste

Bauanleitung - Schritt für Schritt

Und so geht es - hier die Anleitung der DIY Academy:

Wer Lust hat, kann noch ein Extrafach einbauen. Dort können die bemalten Eier sowie Pinsel und Malutensilien trocknen. Dafür ein Stück Pappe als Trenner zuschneiden - es sollte wie der Karton etwa 15 Zentimeter breit sein. Bei der Höhe zwei Zentimeter für die Bodenverklebung dazu rechnen.

Trick - wie Sie bemalte Ostereier problemlos aufhängen

Sind die ausgeblasenen Ostereier bemalt und getrocknet, kann man sie an einen Zweig hängen. Damit dies einfacher funktioniert, verrät die DIY Academy noch einen Trick: Faden auf die gewünschte Länge bringen und daran ein kleines Stück Streichholz binden. So kann man den Faden einfach in das obere Loch im Ei stecken. Im Inneren verkeilt sich das Holzstäbchen quer - so bleibt der Faden sicher an Ort und Stelle. Fertig!