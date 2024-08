Motorradfahrer wird bei Unfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer hat bei einem Unfall schwere Verletzungen erlitten, als er mit einem Mast und einer Ampel zusammengestoßen ist. Der 42-Jährige sei von einer Straße in Neckartailfingen (Kreis Esslingen) abgekommen, teilte die Polizei mit. Andere Fahrer waren an dem Unfall am Freitag demnach nicht beteiligt. Warum der Mann von der Fahrbahn abkam, blieb zunächst unklar. Einen Führerschein besaß er laut Polizei nicht.

