Celebrity bietet bald auch Flussreisen an

Die US-Reederei Celebrity Cruises will bald auch Flusskreuzfahrten anbieten. Das erste Schiff unter der neuen Marke Celebrity River Cruises soll 2027 fahren, teilte das Unternehmen mit. Die ersten Reisen sollen «auf den bekannten Flüssen Europas» angeboten werden. Celebrity plant den Aufbau einer Flusskreuzfahrtflotte: Zehn Schiffe seien bestellt worden.

Bisher ist das Unternehmen, das zur Royal Caribbean Group gehört, in der Hochseekreuzfahrt tätig. Konkrete Angaben zur Expansion in die Flussreise - etwa Buchungszeiträume, Reiseziele und Details zu den Schiffen - sollen in den kommenden Monaten folgen.

Zu den klassischen Flussreisezielen in Europa zählen Donau, Rhein und Rhone. Anbieter auf dem europäischen Markt gibt es viele - zum Beispiel Thurgau Travel, CroisiEurope, Amadeus, A-Rosa, Nicko Cruises und Viva Cruises.