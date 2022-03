Börse im Crash-Modus: Wie die Entwicklung einzuschätzen ist

Die Angst vor einem neuen Ölpreisschock geht um, die Wirtschaft sortiert sich angesichts des Kriegs Russlands gegen die Ukraine neu. Was das für Anleger bedeutet.

Rohöl ist so teuer wie seit 14 Jahren nicht mehr, der Gaspreis erreicht ein Allzeithoch, Anleger flüchten sich in Gold. Der Preis hat in den vergangenen Tagen deutlich angezogen, gleichzeitig gehen die Börsen weltweit auf Talfahrt. Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat zu großen Verwerfungen an den Rohstoff- und Finanzmärkten geführt. Die bisherigen Prognosen zum Wirtschaftswachstum und zur Inflation sind wohl überholt und müssen überarbeitet werden. Wie es an den Märkten weitergeht, hängt davon ab, wie sich der Ukraine-Krieg weiter entwickelt und wie sich die Welt neu sortiert. Fachleute sehen aber auch Auswege.

Nach wie vor stehen die Finanzmärkte und Börsen im Bann des Ukraine-Krieges, sagt Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Deka-Bank, die zur Sparkassen-Finanzgruppe gehört. „Die Sanktionen gegen Russland als militärischem Aggressor fallen deutlich schärfer aus, als dies wohl auch von der russischen Regierung erwartet worden war“, sagt er. Die Isolierung Russlands vom Welthandel führe dort zu empfindlichen Wohlstandsverlusten, habe aber auch gravierende Folgen für die mittel- und westeuropäischen Marktwirtschaften: „Steigende Rohstoffpreise zeigen sich sehr schnell in der Inflationsrate und vermindern unmittelbar die Kaufkraft für andere Konsumgüter“, erklärt Kater.

Eine Rezession in Deutschland ist nicht mehr auszuschließen

Wieder würden Lieferketten zerrissen, was die Produktion erschwert. Die „sich abzeichnenden drastischen Preisanstiege etwa bei Rohöl oder bei Metallen“ könnten „erhebliche Bremseffekte auf die Wirtschaft“ auslösen. Eine Rezession sei nicht ausgeschlossen. „Die Aktienmärkte müssen all diese Unsicherheiten verarbeiten“, sagt Kater. Kein Wunder also, dass die Börse einbricht.

Der Dax ist von seinem Rekordhoch im Januar bei rund 16.200 Punkten inzwischen auf deutlich unter 13.000 Zähler abgestürzt. „Die Börse ist im Crash-Modus“ angekommen“, beschreibt es Lothar Behrens, Börsenfachmann und Chef der Augsburger Aktienbank. „Wer noch nicht verkauft hat, für den ist es keine gute Idee, jetzt noch auszusteigen“, erklärt er. „Es ist anzunehmen, dass wir an der Börse das Tief bald gesehen haben – immer unter der Annahme, dass der Ukraine-Krieg nicht weiter eskaliert“, sagt Behrens. Denn die Fachleute wissen auch: Werden Nato-Staaten in den Krieg verwickelt und kommt es zum Bündnisfall, sind all diese Überlegungen Makulatur und Börsenkurse wohl irrelevant.

Lebensmittel, Metalle, Öl und Gas werden teurer

Dabei sind die wirtschaftlichen Folgen des Krieges schon jetzt groß: Bei Agrarrohstoffe wie Weizen und Raps zählen Russland und die Ukraine zu den größten Exporteuren, sagt Gabor Vogel, Rohstoffanalyst der DZ Bank. Hier sehe die aktuelle Lage „düster“ aus. Nachschub fehlt, weil der Schiffsverkehr über das Schwarze Meer blockiert ist. „Das wird auch auf die Lebensmittelpreise in Deutschland durchschlagen“, sagt Vogel. Auch bei Aluminium, Nickel, Palladium und Platin sei die Abhängigkeit von Russland groß, bei Erdgas sowieso, dieses ließe sich auch nicht so leicht ersetzen. „Flüssiggas-Terminals oder Tanker lassen sich nicht über Nacht bauen.“ Allein bei Rohöl ist der Analyst entspannt, denn Lieferanten wie Saudi-Arabien, die USA oder die Vereinigten Arabischen Emirate könnten rasch einspringen.

Jetzt war die Wirtschaft gerade dabei, sich von der Corona-Krise zu erholen, schon müssen sich Unternehmen und Konsumentinnen neu sortieren. „Die Welt hat sich dramatisch verändert“, beschreibt es Aktienbank-Chef Behrens. Energie verteuert sich massiv, Lieferketten zerreißen erneut. Die prognostizierte Entspannungsphase und konjunkturelle Erholung nach der Corona-Pandemie werde man deshalb wohl „so nicht sehen“.

Für die Marktwirtschaften verkraftbar, für die Menschen in der Ukraine eine Katastrophe

Bleibt die Frage, wie es langfristig wirtschaftlich weitergeht, sollte beispielsweise ein neuer Eiserner Vorhang Europa durchziehen. Deka-Chefvolkswirt Kater geht davon aus, dass sich die Firmen selbst damit arrangieren werden: Kurzfristig kann die deutsche Politik ärmeren Haushalten zum Beispiel mit Heizkostenzuschüssen unter die Arme greifen. „Halten die neuen geopolitischen Verhältnisse an, werden sich die Marktwirtschaften an eine Welt ohne nennenswerten wirtschaftlichen Austausch mit Russland gewöhnen“, sagt Kater. „Das beginnt ab sofort mit dem Stopp vieler Güterexporte nach Russland und dauert am längsten bei der Energieversorgung, wo eine neue Infrastruktur über die kommenden Jahre entstehen wird.“ Schreitet der Umbau der Volkswirtschaften voran, würden sich die Aktienmärkte erholen.

Am Ende seien die Umwälzungen für die Marktwirtschaften verkraftbar, meint Kater. „Die eigentlichen Leidtragenden sind die Menschen in der Ukraine, denen die Freiheit und das Leben genommen wird.“