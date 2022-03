Krieg in der Ukraine

12:18 Uhr

Die GrindTec erwacht in kleinerer Form wieder zum Leben

Plus Die GrindTec konnte nach Absagen 2020 und 2021 wieder stattfinden. Die Corona-Pandemie und der Krieg in der Ukraine zeigen aber ihre Wirkung.

Von Marlene Volkmann

Zum ersten Mal nach vier Jahren hat diese Woche die GrindTec in Augsburg wieder eröffnet. Die Leitmesse für Schleiftechnik wurde wegen der Corona-Pandemie 2020 abgesagt, die Wiederholung 2021 konnte ebenfalls nicht stattfinden. Dieses Jahr sind in den Hallen am Messegelände über 300 Aussteller vertreten. Immerhin, auch wenn es bedeutend weniger sind als zu den besten GrindTec-Zeiten.

