Ifo-Chef Fuest fordert gigantisches Hilfspaket für Ukraine

Ifo-Chef Clemens Fuest hat angesichts einer möglichen Kriegswende zulasten der Ukraine eine massive europäische Unterstützung nach dem Vorbild der Euro-Rettung in Höhe von Hunderten Milliarden Euro gefordert. „Es braucht eine Art Mario-Draghi-Moment für die Ukraine“, sagte der Topökonom unserer Redaktion. Ähnlich wie das unbegrenzte finanzielle Versprechen des damaligen Chefs der Europäischen Zentralbank zur Stabilisierung des Euros müsse Europa nun aus eigenem Interesse die Ukraine vor einer Niederlage bei Verhandlungen zwischen der US-Regierung von Donald Trump und Russlands Präsident Wladimir Putin schützen, betonte Fuest.

„Wenn glaubwürdig auf dem Tisch liegt, dass die Europäer alles tun werden, was nötig ist, damit die Ukraine diesen Krieg nicht verliert, dann ist Russland in einer viel schwierigeren Verhandlungsposition“, sagte der Ökonom. „Es ist sehr wichtig, sofort deutlich mehr Mittel für die Ukraine aufzubringen“, forderte der Ifo-Chef. „Es liegt im dringenden Interesse der EU-Staaten, zu verhindern, dass Russland den Krieg gewinnt“, betonte er. „Sonst werden die Kosten für die Europäer extrem hoch“, warnte der Wirtschaftsexperte. Die EU müsse nun rasch dreistellige Milliardenbeträge mobilisieren und dabei auch gemeinsame Schulden aufnehmen.

„Für mich wäre der erste Schritt, dass man sich in Europa darauf einigt, die 300 Milliarden Euro eingefrorener russischer Vermögenswerte für die Unterstützung der Ukraine zu verwenden“, sagte der Ökonom. „Das stellt alles in den Schatten, was man bisher an Mitteln für den Kauf von Waffen für die Ukraine bereitgestellt hat“, betonte Fuest.

„Zweitens wäre es sinnvoll, wenn die Europäer gemeinsam Schulden aufnehmen würden, um die Ukraine mit Waffen zu versorgen“, sprach er sich für eine erneute EU-Kreditaufnahme wie zuletzt in der Coronakrise aus. Zuletzt hatte die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas ein gemeinsames europäisches militärisches Hilfspaket von gerade einmal sechs Milliarden Euro vorgeschlagen.

Fuest stellte dagegen auch die deutsche Schuldenbremse infrage. „Wenn das alles nicht klappen sollte, dann liegt es auch im deutschen Interesse, auf nationaler Ebene mehr zu tun“, sagte er. „Dann sollte man notfalls auch dort auf Verschuldung zurückgreifen“, erklärte der Ifo-Chef. Die Zeit dränge für die Ukraine. „Was die Europäer jetzt machen, beeinflusst nicht nur die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine, sondern auch die Verhandlungen über ein Ende des Krieges“, betonte Fuest.

„What ever it takes" - Mario Draghi ging mit Machtwort zur Euro-Rettung in die Geschichte ein.

Der damalige EZB-Chef Draghi hatte im Sommer 2012 nach langem, fruchtlosem Streit der Regierungen die Eurokrise mit einem Machtwort eingedämmt: „Die EZB wird alles tun, um den Euro zu retten“, versprach der oberste. Seine drei Worte „Whatever it takes“ gingen in die Geschichte ein und stabilisierten die Eurozone in ihrer tiefsten Krise.

Der Angriff Russlands auf die Ukraine jährt sich diesen Montag zum dritten Mal. Unter den europäischen Nato-Ländern wächst die Sorge, dass die USA unter Präsident Trump dem angegriffenen Land ihre bisherige Unterstützung entziehen und mit Russland einen Waffenstillstand zulasten der Ukraine aushandeln wollen.

Mit Trumps Rückkehr ins Weiße Haus hat sich die Ukraine-Politik der USA drastisch gewandelt. Trump telefonierte persönlich mit dem bis dahin von den Nato-Ländern seit Kriegsbeginn geächteten russischen Präsidenten. Zugleich sprach Trump dem demokratisch gewählten ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj eine Legitimation ab und nannte ihn einen „Diktator ohne Wahlen“.