Krieg in der Ukraine

vor 17 Min.

Münchner Unternehmer bringt Ukrainerinnen im Büro unter

Plus Der Gründer Constantin Schwaab hat Platz für Eishockey-Spielerinnen gemacht. So will er auch die Kultur seiner Firma stärken.

Von Stefan Stahl

Constantin Schwaab ist einer der erfolgreichen Münchner Start-up-Unternehmer. Er hat eine Baseballkappe auf und lächelt. Der 43-jährige Münchner zog nach der Jahrtausendwende einen Internet-Elektronik-Handel auf, verkaufte das Geschäft wieder, als klar wurde, dass er gegen die Großen nicht bestehen kann. Vier Unternehmen hat er inzwischen gegründet. Das jüngste heißt Wirelane und entwickelt Ladesäulen für Elektroautos. Die stark wachsende Firma mit 60 Beschäftigten soll einmal an die Börse gehen. Bei Schwaab schimmert der Dialekt seiner Heimatstadt stets etwas durch, wenn er schnell, mit fester Stimme und druckreif spricht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen