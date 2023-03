Österreich macht weiter gute Geschäfte mit Russland

Plus Die Raiffeisen Bank International will jetzt die Reste der Sberbank Europe kaufen und die OMV hat Gaslieferverträge mit Gazprom, die angeblich bis 2040 gelten.

Man sei zwar "militärisch neutral, nicht aber gegenüber Werten und dem Völkerrecht" – so weist Österreichs Bundeskanzler Karl Nehammer gerne jegliche Vorwürfe mangelnder Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den russischen Aggressor zurück. Doch bei aller Neutralität: Auf das beträchtliche Geschäft in Russland wollen einige österreichische Unternehmen nicht verzichten.