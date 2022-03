Krieg in der Ukraine

Und plötzlich ist Krieg: Ein bayerischer Bauer in der Ukraine erzählt

Plus Vor fast 20 Jahren hat der Landwirt Johann Wenzl aus Niederbayern eine ehemalige Kolchose in der Ukraine übernommen. Jetzt kann er nur noch von Tag zu Tag denken.

Von Rudi Wais

Saatgut ist genügend da, Dünger ebenfalls – und auch den Diesel für seine Landmaschinen hat Johann Wenzl noch rechtzeitig vor dem Einmarsch der russischen Truppen gekauft. Der Landwirt aus Niederbayern, der vor knapp 20 Jahren eine ehemalige Kolchose in der Ukraine übernommen hat, stand vor ein paar Wochen selbst noch auf seinen Feldern. Nun sitzt er zuhause in Fürstenzell im Landkreis Passau, hält telefonisch Kontakt zu seinen Mitarbeitern und weiß, dass er noch so etwas hat wie Glück im Unglück. „Wir können produzieren“, betont er. „Wir haben alles, was wir brauchen.“ Von seinen mehr als 30 Beschäftigten hat zwar acht das Militär eingezogen, die übrigen jedoch seien alle noch da und auch an Flucht denke bisher niemand. „Ich hoffe, dass es so bleibt“, sagt Wenzl. „Aber keiner weiß, wie es weitergeht.“

