Krieg in der Ukraine

vor 36 Min.

Wer wirtschaftlich von den Folgen des Krieges profitiert

Norwegen kann wohl auch in Zukunft deutlich mehr Gas fördern und verkaufen.

Plus Seit Putins Truppen die Ukraine überfallen haben, sind die Märkte in Bewegung. Wie immer in Krisenzeiten hat jemand etwas davon. Die Frage ist, wie geht man damit um?

Von Stefan Küpper

Man kann sagen, wenn der Krieg beginnt, gibt es keine Gewinner – wirtschaftliche Gewinne resultieren aber sehr wohl daraus. Wer also profitiert gerade?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

