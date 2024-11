Auto prallt gegen Brücke - vier Verletzte

Bei einem Autounfall bei Bad Wörishofen im schwäbischen Landkreis Unterallgäu sind vier Menschen verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber habe einen 20 Jahre alten Fahrer am Samstagnachmittag mit schweren Verletzungen in eine Klinik geflogen, teilte die Polizei mit. Die drei weiteren Insassen des Wagens zogen sich leichte Verletzungen zu, zwei von ihnen kamen ebenfalls in eine Klinik.

Nach Angaben der Polizei kam der junge Fahrer aus zunächst unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto mit den vier Insassen prallte gegen eine kleine, landwirtschaftliche Brücke. Dann drehte sich das Fahrzeug um 180 Grad und kam in einem Graben zum Stehen. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 15.000 Euro. Gegen den 20-Jährigen werde nun wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.