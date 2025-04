Hotelgast attackiert Polizei mit Kugelschreiber

Ein aggressiver Hotelgast hat im Landkreis Würzburg zwei Polizisten mit einem Kugelschreiber attackiert. Die Beamten überwältigten den Angreifer, der zuvor einen anderen Gast leicht an der Hand verletzt haben soll, und brachten ihn in eine Gewahrsamszelle. Beide Polizisten und auch der Mann hätten sich dabei leicht verletzt, sagte ein Polizeisprecher. Bei weiteren Maßnahmen soll der 65-Jährige am vergangenen Freitag versucht haben, Polizisten anzugreifen und dabei einen weiteren Beamten leicht verletzt haben, hieß es.

Zuvor soll der Mann einen 38 Jahre alten Gast in dem Hotel in Sommerhausen an der Hand leicht verletzt haben. Als zwei angerückte Polizisten den 65-Jährigen aus seinem Zimmer begleiten wollten, habe er versucht, sie mit einem spitzen Kugelschreiber in den Hals zu stechen, hieß es.

Verdacht auf versuchtes Tötungsdelikt

Bei einer Überprüfung seiner Identität stellte sich laut Polizeiangaben heraus, dass es gegen den 65-Jährigen wegen eines weiteren Angriffs auf Polizisten Ende Februar schon einen Haftbefehl gab. Am Samstag kam er demzufolge vor einen Ermittlungsrichter und befindet sich nun in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde nun wegen eines versuchten Tötungsdeliktes und gefährlicher Körperverletzung, Widerstand und Angriff auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.