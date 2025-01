Jugendlicher versprüht Pfefferspray in Supermarkt

Ein Jugendlicher soll Pfefferspray in einem Supermarkt in Rheinfelden (Kreis Lörrach) versprüht haben. Mehrere Mitarbeiter und Kunden seien leicht verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher. Sie erlitten durch das Gas am Freitag Atemwegsreizungen.

Die Beamten stellten den Verdächtigen mit einer Gruppe Jugendlicher den Angaben zufolge nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß in einer nahegelegenen Fußgängerzone. Die Gruppe war laut Polizei bereits vor dem Vorfall aus dem Supermarkt geflogen. Wie viele Menschen durch das Reizgas verletzt wurden, war zunächst unklar. Ein Polizeisprecher sagte, dies werde noch ermittelt.