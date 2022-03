Krieg, Waffen, Protest: Wo Kryptowährungen als Finanzquelle genutzt werden

Kryptowährungen spielen gerade nicht nur im Ukraine-Krieg eine Rolle. Auch bei Terror- und Protestgruppen werden sie immer beliebter. Welche Gefahren das birgt.

Kryptowährungen wie Bitcoin, Ether oder Monero führten lange ein Schattendasein in einer undurchsichtigen Internetwelt. Krypto kommt aus dem Griechischen und bedeutet soviel wie geheim oder verborgen. Doch inzwischen sind Kryptowährungen zu einem weit verbreiteten und akzeptierten Zahlungsmittel geworden. In Russland und der Ukraine werden diese Ersatzwährungen aktuell genutzt, um den Wertverfall der nationalen Währungen, aber auch Sanktionen zu entgehen. Auch Protest- und Terrorgruppen finanzieren sich mit Kryptospenden. Vor allem in den USA waren Behörden in den vergangenen Jahren erfolgreich, Kryptogeld einzufrieren, das Terrororganisationen wie die Hamas gesammelt hatten.

Rechte Organisationen, die am Sturm aufs Kapitol in Washington beteiligt waren, sollen sich auch mit Kryptowährungen finanziert haben. Foto: Douglas Christian, dpa

Der frühere deutsche Regierungsbeamte und UN-Berater Hans-Jakob Schindler leitet heute die Anti-Extremismus Organisation Counter-Extremism-Project. Das CEP berät Regierungen, Wissenschaft und Wirtschaft zum Schutz vor Terrorismus. „Krypto ist eine Methode, die sich etabliert hat“, sagt Schindler über die Terrorfinanzierung. „Es ist nicht die Hauptfinanzierungsmethode, aber wenn es um Spenden geht, ist es eine Technik, die breit genutzt wird“, erklärt Schindler. „Das gleiche gibt’s auch bei den Rechtsradikalen. Wenn man sich ansieht, wie sich die amerikanischen Organisationen, die am 6. Januar 2021 beim Sturm aufs Kapitol beteiligt waren, finanziert haben, stellt man fest, dass Krypto eine riesige Rolle gespielt hat.“ Bei deutschen Rechtsradikalen sei das weniger ausgeprägt. „Die sind technisch ein bisschen hintendran.“

Ukraine: Mit Kryptowährungen gegen Russland kämpfen

Doch nicht nur Extremisten nutzen diesen Hebel, wie aktuelle Beispiele zeigen: Ein ukrainisches Hacker-Kollektiv hat laut dem Blockchain-Analysten Elliptic bis Anfang Februar 570.000 US-Dollar eingesammelt – für den Kampf gegen Russland. Kürzlich begann die Kanadische Regierung, Spenden in Kryptowährungen und auf Crowdfunding-Plattformen stärker zu reglementieren, nachdem Lastwagenfahrer wochenlang wichtige Verkehrsknotenpunkte blockierten, um gegen eine Impfpflicht beim Grenzübertritt zu demonstrieren. Unterstützer spendeten den Truckern 900.000 Dollar in Kryptowährungen und weiteres Geld auf Internetplattformen. Die Vorteile für das Spendensammeln in Kryptogeld sind von Land zu Land verschieden. „In den USA beispielsweise sind Banküberweisungen weder üblich noch einfach“, sagt Sicherheitsexperte Schindler.

Alles laufe über Zahlungsdienste wie Paypal oder Visa. „Diese Zahlungsdienste wollten rechte Organisationen aus Imagegründen nicht mehr betreuen. Die sind dann sofort auf Kryptogeld umgestiegen.“ Den Banken gehet es bei solchen Entscheidungen um die Reputation, sagt der Finanzexperte Thomas Ball. Er war bis ins letzte Jahr in der Anti-Geldwäsche-Abteilung der Onlinebank N26 tätig, die immer wieder ins Visier von Geldwäschefahndern geriet, weil dort verdächtige Konten entdeckt wurden. Ball hat der Onlinebank inzwischen den Rücken gekehrt. Er berät nun Finanz-Startups zur Frage, wie man verhindern kann, dass Kriminelle Finanzdienste Dienste für ihre Zwecke nutzen. Dazu gehört auch Terrorfinanzierung. Auf Grundlage des Geldwäschegesetzes sind Banken dazu verpflichtet, die Identität ihrer Kundinnen und Kunden zu kennen, wenn diese bei ihnen Konten eröffnen.

Die Kryptowelt ist nicht mehr ganz so kryptisch

„Wenn man nur den regulatorischen Anforderungen entspricht, wird man keine potenziellen Netzwerke entdecken“, sagt Ball. Man müsse schon tiefer schürfen, um Netzwerke zu erkennen. „Mit der Identifizierung des Ausweises oder über Video-Identifizierung erkennt man nicht, ob eine Person ein Nazi ist oder ein Islamist.“ Aus seiner Sicht laufen viele kriminelle Geschäfte deshalb über normale Konten oder über Bargeld. Denn die Kryptowelt ist nicht mehr ganz so geheim und verborgen, wie es scheint. „Es gibt Analyse-Tools für die Blockchain“, sagt Ball. „Wenn man einen Akteur im Netzwerk aufgedeckt hat, dann sieht man die Aktivitäten in der gesamten Blockchain.“. Vor allem die gängigste Kryptowährung Bitcoin sei sehr gut analysierbar. Es entstehen immer mehr Unternehmen, die sich auf solche Analysen spezialisieren.

Das funktioniert so: Wie im realen Leben braucht man, um Geld aufzubewahren, eine Geldbörse, in der Kryptowelt das sogenannte „Wallet“. Bezahlt man mit einer Kryptowährung, dann wandert das Geld von einer Wallet in die andere. Gespeichert sind diese Transaktionen in der Blockchain. Die besteht aus einzelnen „Datenblöcken“, die aufeinander aufbauen. Im Nachhinein ist es schwer, die vorherigen Datenblöcke zu manipulieren. Weshalb sich der Weg des Geldes unter Umständen nachverfolgen lässt. Für Schwerkriminelle, wie illegale Waffenhändler sind deshalb laut Ball nur noch spezielle Kryptowährungen vorteilhaft, die die Transaktionen verschleiern.

Die Plattformen für den Tausch von Kryptogeld sollen reguliert werden

Sicherheitsexperte Schindler sagt, dass geplant ist, das Problem rechtlich anzugehen. Die meisten Nutzer brauchen Plattformen, über die sie ihre Geldbörsen kaufen und ihre Kryptogelder in Euro umwandeln können und umgekehrt. Diese virtuellen „Wechselstuben“ sollen nach Plänen der EU künftig transparenter arbeiten und ähnliche Transparenzstandards ansetzen wie Banken. Auch spezielle Programme, die Transaktionen in der Blockchain verschleiern, könnten dann in der EU illegal werden.

Doch auch hier gibt es Schlupflöcher, mit denen virtuelle Wechselstuben umgangen werden können. Etwa wenn Kryptogeld auf privaten Tauschplattformen ohne Zwischenstelle die Besitzer wechselt. „Das ist schwer zu regulieren“, sagte Schindler. „Die einzige Chance wäre nur, das komplett durch den Staat zu überwachen. Das wäre dann aber ein orwellisches Prinzip.“ Schindler hält es für wahrscheinlich, dass Terrororganisationen immer mehr solcher Umwege nutzen könnten. „Wir sind schon fast gut, was die Regulierungen angeht“, sagt der Experte. „Aber es gibt schon wieder die nächste technische Innovation, gegen die die Regulierungen nicht greifen.“ Zwei Jahre seien in der Krypto-Welt drei Generationen. Kein Wunder, dass der Gesetzgeber da hinterherhinke.

Die Behörden wollen gegen Kryptokriminalität aufrüsten

„In den Bereichen Cybercrime und Wirtschafts- und Finanzkriminalität ist die Verwendung von Kryptowährungen bereits umfassend belegt“, sagt Leon Woisch vom Bundeskriminalamt. „Es konnten zum Beispiel Käufe von Waffen im Darknet, Spendengeldsammlungen und der Transfer von Geldern über Kryptowährungen festgestellt werden.“ Die Sicherheitsbehörden würden nun ihre Anstrengungen mit der Schaffung von Stellen, technischen Voraussetzungen und Know-How verstärken.

Gerade daran mangelt es bislang, sagt Sicherheitsexperte Schindler. „Solche Ermittlungen sind eine ganz andere Sache als eine normale Geldwäsche- oder Terrorermittlung einer deutschen Polizeibehörde in der Vergangenheit“, betont er. „Die technischen Mittel und die Expertise sind noch lange nicht so weit wie sie sein könnten oder sollten.“

Bisher habe sich nur die USA hervorgetan, Krypto-Gelder im großen Stil zu beschlagnahmen. „Aber auch dort kann man die Beamten, die das können, an zwei Händen abzählen“, sagt Schindler. Besser und schneller als die nötigen Strukturen bei Behörden aufzubauen, sei eine Partnerschaft mit privaten Analyse-Firmen mit öffentlichen Aufträgen.

"Krypto wurde nicht gemacht, um Kriminellen und Terroristen zu helfen"

Experte Schindler will Kryptowährungen keineswegs verteufeln: „Die Technik ist nicht gemacht worden, um Kriminellen und Terroristen zu helfen“, betont er. „Sie ist geboren aus der Krise von 2008, wo klar war, dass das Finanzsystem wegen politischer Entscheidungen an die Wand gefahren wurde.“ Man habe eine von Zentralbanken und politischen Systemen unabhängige Möglichkeit gesucht, Gelder zu transferieren. „Die Idee der Kryptowährung ist, dass dieser Transfer allein auf dem Vertrauen zwischen zwei Nutzern beruht und daher frei von politischen Entscheidungen ist. Dies ist die Umsetzung der Idee eines absolut freien Marktes ohne politischen Einfluss und der Annahme, dass so massive Zerwürfnisses wie die Finanzkrise 2008 eher verhindert werden könnten.“