Mann schlägt S-Bahn-Fahrer ins Gesicht

Ein 31-Jähriger hat einem S-Bahn-Fahrer in Filderstadt (Kreis Esslingen) angegriffen. Der Betrunkene habe dem 38-Jährigen an der Endhaltestelle mit der Faust ins Gesicht geschlagen und ihn beleidigt, teilte die Polizei mit. Daraufhin brachte sich der Bahnfahrer in einem Abteil in Sicherheit. Der 31-Jährige soll den Angaben zufolge gegen das Fenster geschlagen und es beschädigt haben. Polizisten nahmen den Mann schließlich fest. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,11 Promille ergeben. Warum es zu der Auseinandersetzung am Montag kam, war zunächst unklar. Nun muss sich der 31-Jährige wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung verantworten.

