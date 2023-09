Mutmaßlicher XXL-Metalldiebstahl bei Kupferhersteller Aurubis

Der Kupferhersteller Aurubis gibt eine Gewinnwarnung ab. Es fehlen wohl massiv Metalle in den Beständen. Der mutmaßliche Schaden könnte im dreistelligen Millionenbereich liegen.

Metall- und Kupferklau ist bundesweit wie auch in der Region keine Seltenheit. Regelmäßig versuchen Kriminelle auf Baustellen oder Betriebshöfen ihr glänzendes Glück. Laut Kripo Ingolstadt erbeuteten Unbekannte zum Beispiel erst im Juli im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Kabel mit einem Gewicht von 6500 Kilo und einem Wert von rund 65.000 Euro.

Nach mutmaßlichen XXL-Metalldiebstahl: Aurubis startet außerordentliche Inventur

Das sind allerdings noch Kleckerlesbeträge im Vergleich zu dem Fall, der gerade bundesweit Schlagzeilen macht. Am Donnerstagabend vermeldete der Hamburger Kupferhersteller und Recyclingspezialist Aurubis „starke Indizien für Fehlbestand an Metallen“. Bei einer der regelmäßigen Kontrollen seien „erhebliche Abweichungen vom Sollbestand sowie bei Sonderproben bestimmter Lieferungen von Einsatzmaterialien im Recyclingbereich“ festgestellt worden. Im Klartext: Es fehlt aller Voraussicht nach etwas. Und das Unternehmen geht davon aus, dass wieder Kriminelle am Werk waren.

Erst im Juni hatte man den Diebstahl von „edelmetallhaltigen Zwischenprodukten“ vermelden müssen. Das Ausmaß des im aktuellen Fall eingetretenen Schadens könne zwar noch nicht sicher festgestellt werden, heißt es in einer Mitteilung weiter. Man habe eine außerordentliche Inventur gestartet. Keine Sache indes, die mal eben so läuft. Mit dem Ergebnis wird den weiteren Angaben zufolge erst Ende September gerechnet. Derzeit allerdings – und das ist schon eine Hausnummer im Vergleich zu den herkömmlichen Kupferklau-Fällen – könne nicht ausgeschlossen werden, dass ein Schaden „im niedrigen dreistelligen Millionenbereich“ entstanden ist. Was genau fehlt, ob es sich nun um Kupfer oder wertvollere Edelmetalle handelt, wird nach Angaben eines Aurubis-Sprechers ebenfalls noch geklärt.

Der Schaden werde das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 belasten

Das Landeskriminalamt Hamburg ist eingeschaltet. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft haben zudem Untersuchungen durch interne und externe Experten eingeleitet, um die Sachverhalte aufzuarbeiten und die Sicherheitskonzepte weiter zu verbessern, heißt es ferner.

Fest steht aber schon jetzt – und das war der Grund für die abgegebene Gewinnwarnung der Aktiengesellschaft: „Der Schaden wird das Ergebnis des Geschäftsjahres 2022/23 belasten.“ Der Prognosekorridor für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 von 450 bis 550 Millionen Euro könne deshalb nicht gehalten werden. Entsprechend reagierte die Aktie und sackte von rund 76 Euro auf zwischenzeitlich bis zu 62 Euro ab.

Und eine weitere Folge zeitigte der mutmaßliche XXL-Diebstahl außerdem: Der Stahlkonzern Salzgitter, mit knapp 30 Prozent an Aurubis beteiligt, musste ebenfalls reagieren und setzte die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr vorerst aus.