Unbekannte stehlen Bremsventile aus Lok

Unbekannte haben am Hauptbahnhof in Regensburg aus einer abgestellten Lok zwei Führerbremsventile gestohlen und damit einen geschätzten Schaden von rund 12.000 Euro verursacht. Das Triebfahrzeug sei nicht mehr fahrbereit, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei. Der Inhaber einer Firma für Eisenbahndienstleistungen erstattete am Sonntag Anzeige wegen besonders schweren Diebstahls. Die Lok war laut Bundespolizei mit einer Kette und einem Schloss gesichert. Laut Bundespolizeisprecherin ist ein Führerbremsventil ein Ventilblock zur Steuerung der Druckluftbremse - und von Bedeutung beim Bremsvorgang.