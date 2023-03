Auf Varta-Beschäftigte kommen weitere Einschnitte zu

Der Batterieproduzent Varta muss sich neu aufstellen. Was die Führungsriege plant und was das für den Standort konkret Nördlingen heißt, ist noch offen.

Der Batteriehersteller Varta steckt tief in der Krise. Seit Monaten verharrt der Unternehmensbereich Micro Production, der in Nördlingen hochwertige Knopfbatterien herstellt, zu 100 Prozent in Kurzarbeit. Die Verträge befristet Beschäftigter wurden bereits im vergangenen Jahr nicht verlängert. Varta-Chef Markus Hackstein erklärte die Krise des Geschäftsbereichs in einem Interview mit unserer Redaktion mit der toxischen Mischung aus großer Abhängigkeit von wenigen Kunden, dem Einbruch des privaten Konsums und dem dramatischen Anstieg der Energiepreise. Gleichzeitig versicherte er aber auch, an allen Beschäftigten und an der Produktion "Made in Germany" festhalten zu wollen.

Nun scheint klarer zu werden, wohin die Reise geht. Am Montag hat der Konzern ein umfassendes Restrukturierungskonzept angekündigt. Dafür befinde man sich mit den Banken in "fortgeschrittenen Gesprächen", teilte das Unternehmen in einer Mitteilung mit. Das Konzept basiert wesentlich auf einem Gutachten von KPMG. Die Wirtschaftsprüfer hätten Varta Restrukturierungsfähigkeit und klare Wachstumsperspektiven attestiert, schreibt das Unternehmen. So weit die guten Nachrichten. Doch um das Ruder herumzureißen, seien einschneidende Maßnahmen nötig.

Mit frischem Geld will Varta das Geschäft mit Energiespeichern ausbauen

"Voraussetzung ist die gruppenweite, konsequente Reduzierung der Kostenbasis in den Bereichen Beschaffung, interner Prozesse und Personal sowie eine weitere Diversifikation der Kundenbasis und Investitionen in Wachstumsfelder", heißt es in dem Schreiben von Varta. Abgesehen davon, müssen die Banken bereit sein, den vorgeschlagenen Weg mitzugehen. Der erste Schritt dazu ist eine Kapitalerhöhung, die 50 Millionen in die Kasse bringen soll. Zeichnen darf die neuen Aktien nur die VGG Beteiligungen SE, eine 100-prozentige Tochter der Montana Tech Components hinter der der österreichische Milliardär und Varta-Aufsrichtsratschef Michael Tojner steht. Montana hält derzeit 50 Prozent an dem Batteriekonzern.

Mit dem frischen Geld will Varta zum einen das florierende Geschäft mit Energiespeichern ausbauen. Diese sind im Rahmen der Energiewende stark gefragt. Zum anderen soll der noch relativ neue Geschäftsbereich mit großformatigen Lithium-Ionen-Zellen, die bisher nur an einen Kunden geliefert werden, fortentwickelt werden. Das Produkt mit dem Namen V4Drive steht für das große Zukunftsversprechen von Varta und soll künftig in E-Autos oder Robotern in der Landwirtschaft eingesetzt werden. Doch bislang fehlt es an Kunden.

Varta kündigt auch "Personalmaßnahmen" an

Frisches Geld allein reicht für die Kehrtwende wohl nicht. Auch die Kosten müssen runter, vor allem bei den kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen und den Haushaltsbatterien. Immerhin gibt es für die Knopfzellen, die unter anderem Apple in Kopfhörern einsetzt, konkrete Verhandlungen mit Neukunden.

Konkret wird es aber wohl sehr bald auch für die Beschäftigten. Das Unternehmen schreibt schlicht von einer "Anpassung von Produktions- und Strukturkosten", die auch "Personalmaßnahmen" umfasse. Dafür sollten zeitnah Gespräche mit dem Betriebsrat geführt werden. "Leider unausweichlich" seien die Einsparungen bei den Personalkosten, wird Varta-Chef Hackstein in der Meldung des Unternehmens zitiert. Man sie sich der Verantwortung gegenüber den Mitarbeitenden aber "überaus bewusst".