Krise bei Baywa: Diese Standorte in Bayern müssen schließen

Baywa AG steht für „bayerische Warenvermittlung“. In über 100 Jahren hat sich die einstige Genossenschaft zu einem großen Agrarhändler in Deutschland und sogar Europa etabliert. Doch Baywa kam in den vergangenen Jahren wirtschaftlich ins Strudeln. 2023 berechneten die Buchhalter ein Minus von 93 Millionen Euro. Nur ein Jahr später ist der Schuldenbetrag in die Höhe geschnellt: 1,6 Milliarden Euro beträgt der erwartete Verlust für 2024. Baywa kann, das steht längst fest, nicht mehr überall in Bayern Waren vermitteln.

„Die Baywa reagiert auf einen tiefgreifenden Strukturwandel in der Landwirtschaft“, teilt ein Sprecher mit. Für die Versorgung von Landwirten – allen voran in Süddeutschland – bleibt die Baywa wichtig. Eine Insolvenz möchte man daher unbedingt vermeiden. Um die Firma auf Vordermann zu bringen, wurde deshalb ein sogenanntes Sanierungskonzept erarbeitet. Schon Ende 2024 war bekannt geworden, dass dieses Konzept 26 Schließungen von Standorten vorsieht. Wie ein Sprecher unserer Redaktion bestätigt, haben die ersten vier vor wenigen Tagen am 30. Juni dichtgemacht. Dabei soll es sich um kleine Standorte handeln. Baywa hatte angekündigt, die Mitarbeiter anderswo unterbringen zu wollen.

Diese Baywa-Agarstandorte haben am 1. Juli 2025 bereits geschlossen:

Gars

Triftern

Rothenfeld

Kronach

Diese Agrarstandorte sollen bis 31. Dezember 2025 geschlossen werden:

Schwandorf

Gangkofen

Thiersheim

Velden

Folgende Baywa-Baustoffmärkte sind ebenfalls bis 31. Dezember 2025 betroffen:

Mittelneufach

Scheßlitz

Ehingen

Neu-Ulm

Obertraubling

Pfaffen-Frosting

Zehn weitere Schließungen in Bayern stehen noch aus. Welche das sind, steht offenbar noch nicht fest.

Baywa kämpft mit den Finanzen: 700 Stellen bereits gestrichen

Ende 2024 hat der Konzern angekündigt, binnen drei Jahren 1300 Stellen abzubauen. Das sei für die Sanierung des Unternehmens nötig. Die Baywa hatte 2024 insgesamt 8000 Vollzeitstellen. Folglich hatten also rund 16 Prozent der Belegschaft eine Kündigung zu befürchten. Wie ein Sprecher der Firma Anfang Juli unserer Redaktion mitteilt, sind bereits rund 700 Stellenstreichungen zum Ende Juni erfolgt.

Die BayWa, die aus einer Genossenschaftsbewegung hervorgegangen ist, verkauft unter anderem Saatgut, Dünger und Futter. Sie gilt als größter Agrarhändler Deutschlands.