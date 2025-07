Krise bei Oettinger: Die Brauer suchen Alternativen zum Bier

Der Getränke-Hersteller Oettinger gehört noch immer zu den größten Brauereien Deutschlands. 6,6 Millionen Hektoliter Bier stießen die Braustätten in Oettingen, Mönchengladbach und Braunschweig im Jahr 2024 aus. Das bedeutet Platz vier in der Rangliste der größten deutschen Brauer, ganz knapp hinter der Paulaner Gruppe. Größter deutscher Braukonzern ist die Radeberger Gruppe mit 10,4 Millionen Hektolitern Ausstoß. Doch im Jahr davor rangierte Oettinger auf der regelmäßig vom Hopfenhandelshaus Barth Haas veröffentlichten Liste noch einen Rang höher. Und der Abstand nach unten schrumpft.

Mit der Anfang der Woche verkündeten Schließung der Produktion in Braunschweig will das Unternehmen Überkapazitäten abbauen. Oettinger-Chef Stefan Blaschak begründet den Schritt so: „Seit Jahrzehnten geht der Bierausstoß in Deutschland zurück. Bei Oettinger Getränke ist der Absatz mittlerweile auf ein Niveau von vor über 20 Jahren gesunken.“

Brauerei Oettinger: Wachstum gibt es nur noch in der Nische

Oettinger hatte die Brauerei in Braunschweig 2009 gekauft. Es war der letzte Schritt einer großen Wachstumsstrategie. Schiere Masse, nicht hohe Marge sollte das Unternehmen erfolgreich machen. Oettinger produziert traditionell günstig und beliefert zahlreiche Händler, die das Bier unter eigenen Marken verkaufen. Doch der Biermarkt in Deutschland schrumpft seit Jahrzehnten. Wachstum erzielen die Brauer nur noch in Nischen oder mit anderen Getränkekategorien wie Limonaden. Auch deshalb wird etwa in diesem Bereich mit harten Bandagen um Markenrechte gekämpft - Stichwort Spezi-Streit.

Lothar Ebbertz, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Brauerbundes, sagte unserer Redaktion: „Seit der Wiedervereinbarung haben unsere Brauer ein Drittel ihres Inlandsabsatzes verloren.“ Lange Zeit konnten die Brauer aus dem Freistaat diesen Rückgang mit einem starken Exportgeschäft kompensieren. Doch das funktioniert nicht mehr. „In den ersten fünf Monaten des Jahres 2025 ist der Inlandsabsatz der bayerischen Brauereien erneut um 5,4 Prozent gesunken. Zusätzlich ist die Exportmenge aber um zehn Prozent zurückgegangen.“ Die Folgen sind für die Branche gravierend. Vor allem mittelständische Traditionsbrauereien verschwinden zusehends vom Markt. Die Großen unterbieten sich mit Sonderangeboten. Aus Branchenkreisen ist zu hören, dass der Anteil von im Angebot verkauften Bieren der Sorte Pils bei mittlerweile 80 Prozent liegen dürfte.

Deutschland ist wieder wichtigstes Hopfenanbauland der Welt

Die Marktverschiebungen bestätigt auch Barth-Haas-Chef Thomas Raiser. Bei der Vorstellung des jüngsten Branchenberichts seines Unternehmens am Dienstag sagte er: „Der Trend zu Mainstream-Bieren sowie alkoholfreien und -armen Varianten setzte sich 2024 fort und gewann sogar noch an Dynamik.“ Das spüren auch die Hopfenbauern, denn diesen Bierstilen wird beim Brauen weniger Hopfen zugesetzt.

Deutschland war zwar 2024 zum ersten Mal seit 2015 wieder das wichtigste Anbauland der Welt für die Kernzutat jedes Bieres. Doch in allen wichtigen Hopfenländern weltweit werden Anbauflächen gerodet und die Experten erwarten eine Fortschreibung des Trends auch in Deutschland. Denn der Rückgang des Bierkonsums trifft längst nicht nur Deutschland. Auch in den USA und in China, dem weltgrößten Markt für Bier, sank der Ausstoß der Brauereien laut den jüngsten Zahlen von Barth Haas zum Teil deutlich.

Selbstoptimierung und Alkoholgenuss passen nicht zusammen

Brauerbund-Chef Ebbertz setzt die Abkehr vom Bier in einen größeren gesellschaftlichen Zusammenhang: „Für jüngere Menschen hat die Selbstoptimierung, auch über Ess- und Trinkgewohnheiten, einen sehr hohen Stellenwert. Aber selbst mäßiger Alkoholkonsum wird immer stärker als gesundheitsgefährdend stigmatisiert. Das hat Folgen für das Kulturgut Bier.“ Brauereien, die von ihren Eigentümern, teils über Generationen hinweg, durch Krisen und Kriege geführt wurden, haben größte Mühe, dem etwas entgegenzusetzen.

Eine höchst willkommene Erfolgsgeschichte bei der Suche nach Auswegen ist da das alkoholfreie Bier. Durch technische Verbesserungen im Herstellungsprozess schmecken diese Sorten inzwischen fast so wie die klassischen Biere. Weil die Verfahren mittlerweile günstiger sind, können auch für kleinere Brauereien damit arbeiten. „In diesem Jahr werden wir sicher einen Anteil von zehn Prozent am Ausstoß erreichen. Auch das Wachstum in diesem Segment kann die Verluste bei den alkoholhaltigen Bieren jedoch nicht ausgleichen“, sagt Ebbertz.

Letzlich bleiben die Unternehmen abhängig von den Verbrauchern, sagt Ebbertz: „Kommunen und Landkreise sollten bei Veranstaltungen heimische Brauereien unterstützen. Und die Menschen müssen bereit sein, für das Bier etwas mehr auszugeben. Deutlich unter einem Verkaufspreis von 20 Euro für den Kasten Bier ist es für den brauwirtschaftlichen Mittelstand schwierig, wirtschaftlich zu arbeiten.“