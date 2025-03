Autozulieferer ZF macht Milliardenverlust bekannt

Der Autozulieferer ZF in Friedrichshafen (Baden-Württemberg) ist 2024 tief in die roten Zahlen gerutscht. Der Verlust betrug knapp über eine Milliarde Euro, wie das Unternehmen am Bodensee am Donnerstag mitteilte. Das Unternehmen will bis Ende 2028 bis zu 14.000 Stellen streichen, berichtet der SWR.

Neuer Aufsichtsratsvorsitzender am Vortag bekannt gegeben: Rolf Breidenbach übernimmt

Nur einen Tag zuvor hatte das Unternehmen einen Wechsel an der Spitze des Aufsichtsrates bekannt gegeben. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende Heinrich Hiesinger legt sein Amt auf eigenen Wunsch vorzeitig nieder.

Icon Vergrößern Rolf Breidenbach ist der neue Aufsichtsratvorsitzende von ZF. Foto: David Young, dpa Icon Schließen Schließen Rolf Breidenbach ist der neue Aufsichtsratvorsitzende von ZF. Foto: David Young, dpa

Nachfolger wird Rolf Breidenbach, der 18 Jahre lang den Autozulieferer Hella geleitet hat. Für ZF-Vorstandschef Holger Klein ist Breidenbach kein Unbekannter. Beide arbeiteten früher beim Beratungsunternehmen McKinsey, berichtet das Manager Magazin.