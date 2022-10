Insolvenz des Autozulieferers Borgers trifft unsere Region hart

Der Druck auf Zulieferbetriebe in der Autoindustrie ist enorm. Das Unternehmen Borgers muss Insolvenz anmelden. Betroffen sind 730 Beschäftigte in Schwaben.

Der Bocholter Traditionsunternehmen Borgers mit Werken in Ellzee und Krumbach (Kreis Günzburg) musste einen Insolvenzantrag stellen. Diese Entwicklung zeigt, wie groß der Druck auf Zulieferbetriebe für die Automobilindustrie inzwischen geworden ist. Sie bekommen hohe Rohstoff- und Energiepreise massiv zu spüren. Und da ist auch der große Preisdruck durch die Automobilindustrie. Diese lasse den Zulieferern "keine Luft zum Atmen" hat dies Torsten Falke, Vorsitzender der Gewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie umschrieben. In Ellzee und Krumbach sind insgesamt rund 730 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von der Insolvenz betroffen.

Die Produktionsanlagen in Krumbach und Ellzee gelten in Teilen als veraltet, die Folge ist unter anderem eine relativ hohe Ausschussquote. Auch dies hat wohl die jüngste Entwicklung beschleunigt. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde der Düsseldorfer Rechtsanwalt Frank Kebekus bestellt. Offenbar sind, so unsere Informationen, keine kurzfristigen Entlassungen geplant. Die Auftragsbücher bei Borgers Süd - unter diesem Dach sind die Werke in Ellzee und Krumbach zusammengefasst - gelten als nach wie vor gut gefüllt.

Borgers hatte die Werke 2010 übernommen

Die könnte die Suche nach Investoren, die jetzt ansteht, deutlich erleichtern. Im Raum steht offenbar, dass die gesamte Borgers-Gruppe nicht von einem Investor übernommen wird, sondern einzelne Teile7Betrieb an unterschiedliche Investoren fallen.

Das Unternehmen Borgers war 1866 als Familienbetrieb in Bocholt gegründet worden und hatte sich zu einem der führenden Automobilzulieferer entwickelt. In Ellzee und Krumbach werden unter anderem Komponenten zur Dämmung von Geräuschen in Fahrzeuginnenräumen hergestellt. Zu Kunden zählen unter anderem der niederländische Lkw-Hersteller DAF und VW. Borgers übernahm 2010 die damaligen Aksys-Werke in Ellzee und Krumbach, die sich in der Insolvenz befanden. Nicht wenige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von damals sind bis heute in den Werken beschäftigt.

In Deutschland 1900 Mitarbeiter betroffen

Borgers beschäftigt weltweit rund 6000 Mitarbeiter (Standorte unter anderem in China und in den USA), in Deutschland sind es etwa 1900 Mitarbeiter. Von der Insolvenz sind die ausländischen Standorte nicht betroffen. Der gesamte Jahresumsatz lag laut Firma bei zuletzt rund 650 Millionen Euro.

