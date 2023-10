Bitcoin-Kurs steigt auf Jahreshoch: Bleibt der Absturz dieses Mal aus?

Der Kurs der Kryptowährung ist auf dem höchsten Niveau seit Mai 2022 angekommen. Wie eine Falschmeldung dazu führte und warum er bald noch weiter steigen könnte.

Der Bitcoin ist zurück – so lassen sich jedenfalls die aktuellen Kursentwicklungen interpretieren. Die älteste und bekannte Kryptowährung wird zurzeit auf dem höchsten Niveau seit Mai 2022 gehandelt und kratzt an der 35.000-US-Dollar-Marke. Seit Jahresbeginn hat sich der Kurs mehr als verdoppelt. Einer der Auslöser: eine Falschmeldung, die sich bald als wahr entpuppen könnte.

Der Bitcoin ist eine dezentrale virtuelle Währung und soll einen Gegenentwurf zum heute bestehenden Geldsystem darstellen. Es gibt keine Zentralbank, die ihn in Umlauf bringt. Vielmehr wird er von Privatpersonen oder privaten Institutionen geschaffen. Auch das ihm zugrundeliegende Zahlungssystem wird ausschließlich virtuell abgewickelt. Bitcoins werfen keine Zinsen ab. Ihr Wert hängt – bei einer festgelegten maximalen Geldmenge von 21 Millionen Stück – allein von der Nachfrage ab. Neue Einheiten der digitalen Währung können unter sehr hohem Strom- und Rechenaufwand erzeugt werden. Das bezeichnet man als Bitcoin-Mining. Eine neue Studie der United Nations University, einem autonomen Nebenorgan der Vereinten Nationen, enthält dazu neue Zahlen. Untersucht wurden Bitcoin-Mining-Standorte in 76 Ländern, in einem Zeitraum von Anfang 2020 bis Ende 2021.

Falschmeldung ließ Bitcoin-Kurs um mehr als fünf Prozent steigen

Der Studie zufolge verbrauchte das weltweite Bitcoin-Netzwerk in jenem Zeitraum mehr als 173 Terawattstunden Strom. Wäre Bitcoin ein Land, stünde es damit auf der Liste der Nationen mit dem größten Stromverbrauch auf Platz 27, noch vor Pakistan mit seinen 230 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern. Neben dem Mining können Nutzerinnen und Nutzer an Bitcoins kommen, indem sie reale Währungen auf einer der Handelsplattformen im Internet für Kryptowährungen in Bitcoin umtauschen. Nutzerinnen und Nutzer können bei Überweisungen oder beim Handel anonym bleiben – für viele ein Pluspunkt, für Kritiker wird die Kryptowährung dadurch zum idealen Werkzeug von Kriminellen.

Mitte Oktober sorgte eine Meldung des Portals Cointelegraph auf X, ehemals Twitter, für Aufregung: Die US-Börsenaufsicht SEC hätte den ersten direkt börsengehandelten Bitcoin-Fonds genehmigt. Die Nachricht stellte sich zwar schnell als falsch heraus, dennoch stieg der Kurs innerhalb kürzester Zeit um mehr als fünf Prozent. Der auf Kryptomärkte spezialisierte Datenanbieter Keiko Research analysierte anschließend: "Der Vorfall hat uns einen interessanten Einblick in den Zustand des Kryptomarktes gegeben. Die Märkte werden sehr glücklich sein, wenn ein Spot-ETF tatsächlich genehmigt wird." Bereits im Juli 2023 hatte der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock diesen angekündigt.

Ein sogenannter Spot-Bitcoin-ETF würde Anlegerinnen und Anlegern ermöglichen, in Kryptowährung zum aktuellen Preis zu investieren, ohne sie über eine Krypto-Plattform zu kaufen. Unter Fachleuten gilt die Einführung eines solchen ETFs auf Bitcoin als wichtiger Schritt in Richtung einer weiteren Verbreitung und Akzeptanz der Digitalwährung. Aktuell sind zwar indirekt Investitionen in Bitcoin am Aktienmarkt möglich, aber immer nur als Teil eines ETFs, nicht als alleinige Option. Ein ETF (englisch: "Exchange Traded Fund") ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Index, wie beispielsweise des DAX, abbildet. Im Kern vereinen ETFs die Vorteile von Aktien und Fonds in einem Produkt und erfreuen sich daher immer größerer Beliebtheit. Der Antrag von Blackrock ist jedenfalls nach wie vor offen. Wann die SEC darüber final entscheidet, ist nicht bekannt. Unklar ist bisher auch, ob eine solche Anbindung an den Aktienmarkt den Kurs stabilisieren würde. Bisher unterlag der Wert der Kryptowährung häufig großen Schwankungen – Bitcoin ist volatil und ein Einstieg mit Risiken verbunden.

Edward Snowden sieht Annäherung an klassischen Finanzmarkt kritisch

Doch nicht jeder in der Szene blickt positiv auf die Entwicklung: Pünktlich zum Kursanstieg Mitte Oktober versammelten sich Kenner des Kryptogeschäfts auf Europas größter Bitcoin-Konferenz in Amsterdam und diskutierten über die Zukunft der alternativen Währung. Auch Edward Snowden, der amerikanische Whistleblower, der 2013 mit seinen Enthüllungen die NSA-Affäre ins Rollen brachte, schaltete sich virtuell aus Russland hinzu. Er betonte das Potenzial von Bitcoin als Werkzeug im Kampf für finanzielle Freiheit: "Baut dezentrale Lösungen und hört auf, nach Erlaubnis zu fragen." Laut Snowden sei das derzeitige System fehlerhaft, führe zu einer wachsenden Kluft zwischen Arm und Reich und einem Mangel an Vertrauen in Regierungen. Dementsprechend kritisch sieht der Whistleblower die Annäherung an den regulären Finanzmarkt.