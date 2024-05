KI-Zentren in Leipheim und Marktoberdorf sind am Start

Angedockt an Hochschulen können Unternehmen in den KI-Regionalzentren Lösungen für konkrete Projekte und Fragestellungen finden. Rund hundert kleine und mittlere Unternehmen sollen fit für künstliche Intelligenz werden.

In Leipheim im Kreis Günzburg und in Marktoberdorf haben zwei neue KI-Transferzentren eröffnet. Die Zentren sind an die Hochschulen Neu-Ulm und Kempten angedockt und sollen Unternehmen die Möglichkeit bieten, Anwendungsmöglichkeiten für künstliche Intelligenz in den Betrieben zu identifizieren und zu entwickeln. "In einem ersten Schritt sollen bis 2025 rund 100 kleine und mittlere Unternehmen fit für KI gemacht werden", berichtet das bayerische Digitalministerium. Für das Projekt stehen rund neun Millionen Euro zur Verfügung. Die KI-Zentren ergänzen die bestehenden Technologie-Transferzentren, die es in Leipheim und Marktoberdorf bereits gibt.

"Je kürzer der Draht zwischen Spitzenforschung und Mittelstand ist, desto besser können wir die Chancen der digitalen Transformation für Bayerns Wirtschaft nutzen", sagte Bayerns Digitalminister Fabian Mehring bei der Eröffnung. (mke)

In Leipheim und Marktoberdorf eröffnen neue KI-Zentren. Rund hundert Unternehmen in Bayern sollen für Künstliche Intelligenz gemacht werden. Foto: Alexander Kaya

Lesen Sie dazu auch