Supermärkte schließen den Kaffee weg

Was ist los in Deutschlands Supermärkten? Die Preise für manche Lebensmittel steigen ins Unbezahlbare und das hat Folgen. Mittlerweile sperren einige Märkte in Berlin den Kaffee wie Luxusuhren in Vitrinen ein. Nur auf Nachfrage wird aufgesperrt und das Kilo für über 20 Euro ausgehändigt.

Die hohen Preise und die wachsende Zahl an Langfingern zwingen die Betreiber zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Immer mehr und immer dreister werde gestohlen, beklagen Marktleiter nicht nur in der Hauptstadt. Mit unterschiedlichsten Methoden versuchen sie gegenzusteuern. Die einen sperren die Bohnen weg. Wer eine Packung kaufen möchte, muss zur Kasse kommen, wo auch Zigaretten und teure Spirituosen ausgehändigt werden. Eine Folge davon sei allerdings, dass einige Kunden nicht mehr nach den Markenprodukten fragen und stattdessen zur günstigen Ware greifen.

Nur noch Packungsfotos im Regal

In anderen Läden hängen nur noch Packungsfotos im Regal. Die Bohnen können beim Personal geordert werden und sind an der Kasse hinterlegt. Die Anbieter reagieren auf den wirtschaftlichen Schaden, den die Langfinger verursachen. Für das vergangene Jahr beklagt der deutsche Einzelhandel einen Rekordschaden in Höhe von 4,95 Milliarden Euro – drei Prozent mehr als 2023. „Es gibt immer mehr Leute, die sich die Waren nicht mehr leisten können und wollen – auch als Protest gegen die Preise“, sagt ein Experte des Handelsforschungsinstituts EHI gegenüber tagesschau.de. „Immer häufiger klauen auch Senioren und Familien.“

Die Butter im Tresor?

Der Kunde fragt: Was kommt als Nächstes? Das Einkaufsrecht für 80 Gramm Dallmayr wird verlost? Die Butter lagert wie Goldbarren im Kühlschrank-Tresor? Die Kuriositäten-Skala ist nach oben offen.