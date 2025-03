Tasche mit 15.000 Euro Bargeld in ICE zurückgelassen

Ganze 15.000 Euro in bar hat eine Reisende in einem ICE von Hannover nach München gefunden. Die 33-Jährige habe sich daraufhin bei der Bundespolizei gemeldet, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei.

Das Geld habe sie in einer Tasche auf einem Sitz entdeckt, hieß es. Wie lange die Tasche dort schon lag und ob jemand zuvor auf dem Sitz saß, wussten die Ermittler nicht. An der Endhaltestelle nahmen die Beamten die Tasche an sich und begannen zu zählen.

Bislang habe sich kein Besitzer und keine Besitzerin gemeldet. Die Finderin hat laut Angaben der Bundespolizei einen gesetzlichen Anspruch auf Finderlohn - jedoch würde das Geld den Aussagen zufolge zunächst verwahrt.