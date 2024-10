Nach tödlichem Unfall: Identität des Opfers bleibt Rätsel

Nach dem tödlichen Unfall bei Unterneukirchen (Kreis Altötting) ist die Identität des Opfers weiter unklar. Der Fußgänger war am Montagabend auf der Kreisstraße AÖ18 von einem Kleintransporter erfasst worden und noch an der Unfallstelle gestorben, wie die Polizei mitteilte. Das Opfer trug keine Ausweispapiere bei sich, was die Klärung der Identität erschwert. Unter der Leitung der Staatsanwaltschaft ermittelt die Polizei zum genauen Hergang und bittet dabei auch um Zeugenhinweise.

Ein Gutachter wurde von der Staatsanwaltschaft zur Klärung des Unfallhergangs hinzugezogen. Dazu wurde auch das beteiligte Fahrzeug sichergestellt. Der 46-jährige Fahrer des Transporters blieb bei dem Unfall unverletzt.