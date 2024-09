Zwei Kinder sterben bei Autounfall – drei Verletzte

Bei einem schweren Verkehrsunfall im Landkreis Karlsruhe sind zwei Jungen gestorben und drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Am späten Donnerstagabend habe sich das Auto eines 43-Jährigen, in dem auch die Kinder saßen, aus zunächst unklarer Ursache in einer Linkskurve gedreht und sei mit dem Heck gegen die Front des Autos eines 54-Jährigen geschleudert, teilte eine Polizeisprecherin am frühen Morgen mit. Demnach kam der Wagen des jüngeren Fahrers von der Straße ab und blieb dann stehen.

Zwei Jungen im Alter von acht und zehn Jahren starben noch an der Unfallstelle bei Waldbronn. Rettungswagen brachten den schwer verletzten 43-Jährigen und zwei Leichtverletzte, einen Sechsjährigen und den 54-Jährigen, in Krankenhäuser. Die Polizei sprach ursprünglich von drei Schwerverletzten. Ob der 43-Jährige der Vater der drei Jungen ist, war zunächst unklar.

Die Polizei und die Feuerwehr sicherten die Unfallstelle mit einem Großaufgebot vor Ort. Die beschädigten Autos wurden abgeschleppt. Die Herrenalber Straße blieb laut der Sprecherin rund fünfeinhalb Stunden lang voll gesperrt.