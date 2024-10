Fahrradfahrer wird von Auto erfasst und stirbt

Ein Fahrradfahrer ist in Schwaben von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte der 77-Jährige am Donnerstag eine Staatsstraße in Bad Wörishofen (Landkreis Unterallgäu) überqueren, um auf den Radweg zu fahren. Dabei habe er mutmaßlich ein vorfahrtsberechtigtes Fahrzeug übersehen und sei von diesem erfasst worden.

Laut Polizeiangaben wurde der Mann, der einen Helm trug, schwer am Kopf verletzt. Er sei sofort reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort erlag er kurze Zeit später seinen Verletzungen. Die Polizei ermittelt zum genauen Unfallhergang.